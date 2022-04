Más penales y más gasto público como solución a la inseguridad

Antes de repasar la importante lista de factores que hacen de la aprobación de una ley especial para construcción de centros penitenciarios una pésima idea, hay que lamentar lo que esa noticia anuncia sobre el futuro del país.

El incremento de la población penitenciaria no supone en este caso que el ministerio público se haya vuelto más eficiente en la investigación científica del delito ni que se haya afinado la inteligencia del Estado; es todo lo contrario, la incapacidad del gabinete de seguridad es tal que luego de mentirle a la nación durante dos años y medio afirmando que tenían a raya a la pandilla, la única solución que encontró para esa amenaza es detener a decenas de miles de personas. Esa reacción no tiene en definitiva que ver con el esclarecimiento de los 87 asesinatos de fines de marzo. ¿Con qué tiene que ver? Eso El Salvador lo entenderá sólo con el paso del tiempo y el ejercicio del periodismo independiente; ahora mismo, sólo hay conjeturas e hipótesis ante las que el gobierno ha preferido callar y continuar con su narrativa guerrerista.

Detrás del concepto de la ley especial para construir todos los centros penales que sean necesarios ante el apetito carcelario del régimen salvadoreño hay una declaración de intenciones y una visión, ambas lamentables. En suma, se afirma que ya no hay nada más que hacer con las decenas de miles de jóvenes y adultos que optaron por la clandestinidad, subversión y/o delincuencia pandilleril que mantenerlos encerrados una, dos o más décadas. No más discursos sobre la reinserción, la reconstrucción del tejido social ni la reeducación, para eso el Estado no tiene ni dinero ni tiempo.

Curiosamente, el gobierno pretende contar con los recursos para ampliar la capacidad penitenciaria y hacerlo mientras en materia social se lamentan los atrasos en la reconstrucción de la infraestructura escolar y hospitalaria. Pretende porque no habrá dinero una vez descontada la posibilidad de financiamiento ni siquiera de un centavo partido por la mitad de parte del Fondo Monetario Internacional y con la idea de los bonos bitcóin tirada a la basura, al mismo cesto que su proyecto de la billetera digital. Quizá les resulte más práctica la rehabilitación de los penales de Metapán, Chalatenango, La Unión y Sonsonate, mismos que Bukele clausuró hace exactamente un año; también pueden hacerla ignorando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, que es otro de los obvios objetivos de la aprobación exprés del articulado. Es el mismo procedimiento seguido para las compras de emergencia durante la pandemia, con la diferencia de que la "crisis" de hacinamiento la está generando una política de seguridad en la que se ha incurrido por incapacidad y por voluntad.

Sólo los parásitos, los oportunistas y los burócratas aplauden este despropósito, más humo a la cortina con la que el cogobierno de GANA y Nuevas Ideas pretende seguir ganando tiempo hasta que la economía reviente. También lo celebran aquellos que pese a su creciente convicción de que el país ha perdido el rumbo medran del régimen, porque aspiran a colarse entre los beneficiarios de adjudicaciones y contratos.

Así las cosas en El Salvador, el país que promete libertad pero sólo a los cripto inversionistas; a su gente, en cambio, le pide que con sus impuestos sufrague los efectos de un nuevo fracaso en materia de seguridad.