Más sobre Ucrania, Rusia y Occidente

Sin duda el tema del momento mundialmente es la invasión rusa a Ucrania, la carnicería de ucranianos civiles y bombardeo masivo sobre áreas no militares, que han desatado la indignación del mundo con contadas excepciones, desafortunadamente el gobierno de El Salvador entre ellas, sin dar ninguna explicación a su pueblo ni a nadie más del porqué de su postura. Concentran la atención los crímenes de lesa humanidad que se cometen por rusos, del dolor de 2 millones de refugiados y más que se esperan, escenas desgarradoras de niños huyendo quien sabe a dónde a temperaturas bajo cero todos con un futuro muy incierto, apenas 15 días antes dormían en la calidez de su casa, aparentemente seguros.

El dolor y la impotencia aumentan cuando el conflicto toca al mundo no involucrado, los precios del petróleo y sus derivados suben astronómicamente, los granos básicos y alimentos en general, tanto por la reducción de producción en Ucrania como por el aumento de costo del transporte de ellos, el costo del petróleo y gas atraviesan la economía horizontalmente, afectan todo.

Estados Unidos y los países de la OTAN, que animaron a Ucrania a acercarse desafiando a Moscú, no enviarán tropas, que es lo que se preveía y lo sensato, no sería deseable tener enfrentadas militarmente a las dos mayores potencias nucleares del mundo. Rusia ya alertó a su arsenal nuclear y aunque la mayoría piensa que no se atreverá a usarlo porque sería un suicidio, no hay que jugar con el demonio porque puede llevarnos.

Para llegar a una solución estable, hay que revisar las premisas básicas que provocaron el conflicto, cuáles son los puntos no negociables en Rusia, Ucrania y Occidente para llegar al consenso deseado o tan cerca como se pueda.

Ucrania ha sido parte de Rusia 3 siglos e independiente solo 30 años. Muchas de las batallas más importantes de Rusia se pelearon en Ucrania, aproximadamente el 55 % de sus habitantes habla ruso y 45 % ucraniano, son la misma cosa. Pero idealmente no aceptan someterse al yugo ruso, ya lo tuvieron antes y por eso pelean tan ferozmente hasta con las manos para defenderse. Punto uno, Ucrania debiera ser independiente, con un compromiso de ellos y de Occidente de no ingresar a la OTAN. Esto no es negociable para Rusia.

Estados Unidos debe repensar si es de su interés estratégico Ucrania, probablemente no. Las tres zonas estratégicas para ellos son el Golfo y su petróleo, Taiwán y el mar de China –donde están en riesgo además Singapur, Corea, Filipinas, Tailandia y Camboya–, sobre los que China reclama posesión.

Si Ucrania no es estratégico como para arriesgar una guerra nuclear, una Ucrania independiente, comprometida a no ingresar a la OTAN debiera ser aceptable, estando claros ellos y Rusia que si estos tocan a un país de la OTAN es guerra. La organización, que tiene su sede en Bruselas, se creó a medida que se intensificó la Guerra Fría. Su objetivo era proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que suponía la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. Su razón de ser es anti-rusa, es comprensible que Moscú no quiera en sus fronteras un país ruso miembro de la OTAN.

Pero Rusia debe entender que convertir a Ucrania en un satélite los condenaría a repetir su historia de ciclos que se cierran y presiones recíprocas con la UE y los EUA.

No es una receta, pero una buena aproximación.

*Inspirada en opiniones de Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski (exsecretarios de Estado) y John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, experto en el tema.