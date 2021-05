Maternidad y justicia

Las madres salvadoreñas son uno de los sectores de la población más vulnerables y más afectados por la pobreza, lo cual influye directamente en la calidad de la vida de ellas, la de sus hijos y dificulta que futuras generaciones salgan de ella. La realidad es que esta situación frecuentemente se agrava debido a hombres que procrean hijos, sin enfrentar las consecuencias. La paternidad irresponsable se convierte así en una violencia de género que empobrece a las familias con consecuencias irreparables.

El sistema de justicia en los temas de familia, niñez y género hace caso omiso de que muchas mujeres desconocen sus derechos y si los conocen no cuentan con recursos y tiempo para dedicarle a hacerlos valer a través de procesos longevos, complicados, que implican el sacrificio de horas laborales, de dinero que podrían destinar a la manutención de sus hijos y de atentados a su salud mental y emocional al revivir y repetir su historia en las diferentes instancias. El hombre, por su lado, se desvincula de sus responsabilidades alimenticias y paternales, dejando la carga sobre la madre, quien frente a la precariedad busca cómo salir adelante por sí sola.

Presentar una denuncia por violencia de género o interponer una demanda de divorcio o alimentos no debería implicar un nuevo agravio para la madre. La excesiva burocratización del sistema favorece al padre irresponsable. El sistema judicial con sus extensos plazos, prevenciones, incidentes y burocracia no permite que madres y niños en estado de vulnerabilidad obtengan justicia pronta y eficaz, perpetuando así el ciclo de violencia e impidiendo el auténtico ejercicio de los derechos de alimentación, vivienda, educación y salud de la mujer y la niñez que debería tutelar. Una justicia que llega tarde, en estos casos equivale a una justicia no obtenida.

La violencia post separación o post denuncia es un tema poco reconocido y representa una enorme falla en el rol de garante de derechos que el Estado debe ejercer. Hombres, que durante el matrimonio o la relación mostraron violencia y control, tienden a desplegar manipulaciones judiciales destinadas a quebrantar psicológica y financieramente a la mujer. Tácticas frecuentemente utilizadas son las de exponer falsas denuncias contra su víctima o hacia quienes la apoyan, amenazar con quitarle a los hijos (aun cuando no está interesado en cuidarlos), formular incidencias sin fundamento o dilatar procesos innecesariamente. Tristemente, estas acciones repercuten directamente sobre los hijos, porque la tardanza provocada suele ser acompañada de un abandono económico total del padre y una ausencia de medidas provisionales efectivas que les garanticen sus derechos.

Esta ineficacia lleva a muchas madres a desistir, quedando desprotegidas física, emocional y económicamente ellas y sus hijos ante la violencia machista que el hombre ejerce de manera impune. Esta historia se repite a diario en las vidas de millones de mujeres y niños de este país. El Estado se vuelve cómplice al permitir el incumplimiento de las normativas y al no contar con la celeridad requerida en estos casos. El derecho humano de las madres y la niñez a vivir una vida libre de violencia no está siendo tutelado. No basta promulgar leyes y suscribir tratados si en la práctica las falacias del sistema los vuelve fútiles. Si una madre nunca abandona, ¿por qué la justicia salvadoreña abandona a las madres?