Matriz de costos en una entidad

Considero importante abordar este tema, en vista de que algunos micro, medianos y grandes empresarios me solicitaron hablar sobre los costos en general, ya que están preocupados porque sus bases para la fijación de precios es limitada y no tienen o no cuentan con información de soporte que permita fácilmente y de forma segura llevar a cabo esta actividad.

En mi artículo publicado anteriormente sobre fijación de precios y su impacto en nuestra economía, comentaba sobre la importancia que tienen las entidades sean estas de producción, importación o de servicios, de conocer sus verdaderos costos, con el objetivo de fijar precios acordes a la situación del mercado; ya sea esta un mercado normal o en crisis, tal es el caso de nuestro país donde los empresarios están sacrificando márgenes de utilidad, haciendo esfuerzos por reinventarse, ofreciendo descuentos, etcétera, para continuar sobreviviendo a esta vorágine de problemas que se nos presenta actualmente.

De manera que el conocimiento de sus costos en cualquier entidad los hace más competitivos, fijar precios acorde a la situación permite a los clientes una atracción de sus productos en forma natural, traduciéndose en nuevas ventas; haciendo llegar recursos frescos de efectivo y fortalecer el capital de trabajo, para solventar sus compromisos, sean estos de planillas, proveedores, servicios, etcétera.

Existen muchos métodos de costeo, pero la mayoría de entidades al formalizarse adoptan el sistema de costos que aplicaran; básicamente adoptan el método de costos históricos, el cual es un cajón donde van a caer todos los costos que se suceden en la entidad, sean estos de producción, administrativos o de ventas y luego son prorrateados entre las unidades producidas o servicios prestados; olvidándose que existen costos que nada tienen que ver con el producto o servicio al cual se les aplica; distorsionando su precio de venta y su rentabilidad, quedando expuestos a que en algún momento se vean fuera de competencia.

Esta situación la he observado en muchas empresas que me dicen que su producto no se vende y que sus exportaciones han disminuido, al profundizar nos damos cuenta de que es el sistema de costos el que está afectándolos.

He tenido experiencia en determinación de costos estándar, los cuales son calculados previamente con la ayuda de ingenieros industriales, se basa principalmente en determinar los costos directos e indirectos para producir una unidad, eficientemente y sin desperdicios; para su control se emite una orden de producción con el detalle de materia prima, mano de obra y gastos generales los cuales se comparan con la realidad determinando sus diferentes variaciones; las cuales son registradas en cuentas especiales y al final del año se ajustan a los resultados. Naturalmente dicho sistema tiene que ser autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Existe también el sistema de costos por departamento o centros de costos, cuya aplicación de los costos de materia prima, mano de obra y gastos se registran en el centro de costos donde efectivamente se realizó dicho gasto, este método es muy eficiente y determina en forma real el verdadero costo de cada producto o servicio

Naturalmente para la aplicación del costo de la materia prima, su consumo se solicita mediante requisiciones a bodega elaboradas en tal o cual departamento, la mano de obra, se aplica según el número de operarios que laboran en dicho departamento y los gastos generales también son aplicados directamente al departamento y si son gastos como telefonía, energía eléctrica, salarios de la administración superior y otros, se distribuyen de acuerdo con un estudio previo, por ejemplo tiempo dedicado de la administración a cada departamento, a los metros cuadrados que mide cada departamento, consumo de energía de cada maquinaria, etcétera.

Existen muchos métodos de costeo, además de los mencionados, pero por la limitación de espacio nos quedaremos hasta aquí y los abordaremos en otro artículo.

Jorge Alberto López Bermúdez

jorlopezb@yahoo.com.mx

Director de L&M Consulting