Maximiliano Hernández Martínez y la deuda pública

Las crónicas sobre el 2 de abril de 1944 y días subsiguientes que he leído son varias. Han transcurrido 75 años de esos acontecimientos, que mueve siempre a comentarios; pero no me referiré a ellos, sino a un tema que se repite constantemente, pero no ceñido a la verdad, cual es que Maximiliano Hernández Martínez pagó hasta el último centavo de la deuda pública y no volvió a endeudarse.

Es cierto que en el Salón Azul del Palacio Nacional se colocó en 1939 una placa con la frase "Propongo ante la faz de la Nación, la no contratación de nuevos empréstitos", palabras que han pasado de unos a otros, acabándose por concluir que el "Brujo de San Matías" no endeudó más al país dirigiendo acertadamente nuestras finanzas públicas. Conozcamos la verdad: en 1941 la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco de Importación y Exportación de Estados Unidos por $1,196 millones destinado para obras públicas incluyendo la conclusión de la carretera panamericana. No solo eso, también se acudió en el mismo año al mismo país, para adquisición de armamento por valor de $1,640 millones. Cifras insignificantes en relación con los empréstitos de ahora, pero es de tomar en cuenta que el precio de las mercancías y servicios eran mucho más bajos en esa época.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Samayoa, consideró que ese endeudamiento podía ser tolerado al dejar plasmado en la Memoria de Labores: "La doctrina de la no contratación de empréstitos debe quedar siempre en pie; pero en las circunstancias actuales el Poder Ejecutivo está anuente en declarar que pueden existir préstamos que tengan plena justificación, por ser obras públicas necesarias y urgentes y ajustada su inversión a normas de honestidad".

Al año siguiente el presupuesto cerró con un déficit, por lo cual V. A. Gavidia Hidalgo en su tesis de economía comentó "que ya no se pretende defender el principio del equilibrio presupuestario de manera absoluta, más bien se trata de justificar el déficit, porque el remedio sería más grave que la propia enfermedad". Se tuvieron déficits presupuestarios en 1931, 1933, 1940, 1941 y 1942. El de 1944 ya no podría achacársele directamente a él.

También debemos ocuparnos del no pago de la deuda pública, que los textos denominan "Suspensión de la deuda" y ahora se utiliza el término "default". A fines de 1937 dejó de amortizarse la deuda pública, declarando el ministro de Hacienda: "Por encima del crédito mismo de la Nación está la salud de los gobernados". Interesaba más entonces cumplir con los compromisos internos que pagar a los tenedores de bonos de la deuda externa.

Al revisarse el Informe Complementario sobre la Hacienda Pública del ministro de Hacienda en 1975, aparece un cuadro sobre la deuda pública con saldos pendientes de pago del empréstito de 1922 para la pavimentación de San Salvador, con una cifra de 1.4 millones de colones. Esa deuda de 1922 si bien no se contrajo durante el período de Hernández Martínez, él no terminó de pagarla durante sus 13 años de gobierno, pues en 1975 todavía se debía.

Ya que tratamos de cuestiones sobre la Hacienda Pública, de paso agrego que la tarifa del impuesto sobre la renta fue aumentada pocas semanas antes de su derrocamiento, ¿será ello lo que hizo cambiar la actitud del empresariado poniéndose al lado de los gestores de la huelga de brazos caídos de mayo de ese 1944?