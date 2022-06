¡Mazorca o Mármol!

Levantemos la mirada, veamos alrededor, ¿queremos todavía que nuestros hijos vean el arcoíris o vean surcar por el cielo al torogoz, o puedan subirse a un árbol de jocote, bañarse en un cristalino río o en nuestras playas? Claro que sí, y debe ser nuestro compromiso. En El Salvador la naturaleza sufre y el tiempo se agota. Debemos hacer más de lo que se está haciendo para salvar esa naturaleza.

Retrocedamos en nuestra historia y tratemos de imaginar lo que veía el Dr. David J. Guzmán cuando escribió estas letras en la oración a la bandera: "Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro"... Sí, lo imagino yo también, y solo me provoca bajar la mirada y reconocer que ese no es el mismo paisaje que hoy tenemos frente a nuestros ojos. Los bosques deforestados, la campiña abandonada, los ríos con desechos y melaza, el apacible lago de Coatepeque en cuarentena y esos cielos de púrpura y oro, oscurecidos.

Estamos unidos a ella. Todos somos parte de esta naturaleza que se muere y da temor, pues descubres que después de tanto, solo tienes recuerdos de momentos en tu vida. Vida que pasa tan rápido en medio de esa naturaleza. Eres un chico con pantalones cortos y gorra, y de repente, tienes blanco el poco cabello que te queda y también esa barba que te da pereza quitar.

Creo que aún me falta tiempo que vivir, y me alegra pensar en esos momentos que no he vivido. Pero, también pienso en esos momentos que nunca veré: Como cuando yo muera. Imagino en esa escena próxima, algunas caras tristes, personas alrededor de esas caras tristes, la naturaleza y niños jugando en el verde campo donde pronto yaceré y nada más. Luego veo soledad buena; tranquilidad que todos esperamos para descansar. Pero no quiero hacerlo en una caja de dorados colores. No, yo quiero estar entre los bosques que aún queden, deseo que me conviertan en cenizas, quiero ser ese polvo, esparcido, y de repente fundirte con la tierra, en tu tierra y ser parte de ella, del gran árbol de fuego que crece al lado de donde te dejaron y llenar sus raíces de parte de ti. Nacer nuevamente en una mazorca a través de su savia y aun allí, alimentarás y serás parte de esa naturaleza que te rodea y sentirás la brisa desde el alma de esas ramas que serán tu nuevo hogar.

Qué grata idea, qué sentimiento más hermoso; morir para crecer con todo esto. Prefiero así, en mi tierra, que lejos, dentro de una madera extraña con una lápida de mármol, en la que ni los pájaros se posarán.

Cuidemos la vida. Cuidemos la naturaleza. No nos neguemos a seguir disfrutando de esta tierra amada. En cuanto a mí, al morir, polvo quiero que me conviertan y al viento viertan ese polvo, que migra cual ave para posarse entre los maizales, el cafeto y los rosales. Entre las heridas calles y los agrietados muros de las casas. Sí, allí entre esas pobladas montañas, entre los eucaliptos y la flor de izote, quiero ser uno más entre ellos. Qué momento más glorioso. Dios me permita esos últimos instantes al lado de mi tierra.

Necesitamos el agua, los bosques y el aire. Somos parte de esta naturaleza. Nuestra flora y fauna están muriendo. No podemos ignorarlo. Yo sé que en estos momentos nuestra preocupación es la seguridad, la salud y la economía. Pero debemos pensar en esto también. Nuestros bosques y ríos bien valen una pequeña reflexión.