Mediar entre quién y para qué

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Qué quiere decir que salga adelante? Con solo lograr un consenso sobre la respuesta a esta pregunta ya habríamos hecho lo más difícil para lograr una solución.Sin pretender ninguna certeza en lo que esta respuesta significa para cada uno de los actores a continuación, nos atrevemos a sugerir que para la mayoría de dirigentes del FMLN, “salir adelante” significa que ellos continúen gozando de los beneficios de estar en el gobierno y que además exista una oposición que aparente que vivimos en democracia; pero que en realidad no tenga opción de ganar elecciones, como para que siempre se haga lo que ellos quieren.Para gran cantidad de sus militantes, “salir adelante” significa que no exista empresa privada o cuando menos gran empresa y que todos los bienes y servicios que la población necesita sean proveídos por el Estado. El supuesto de esto es que la caída del muro de Berlín no demuestra el fracaso del sistema comunista y por tanto siguen creyendo que este sistema es factible; a pesar de que, en el resto del mundo, ya se ha comprobado que no es sostenible en el tiempo.Para la mayoría de dirigentes y militantes del PDC, su respuesta es que la alternancia en el poder debe ser una realidad y por tanto debe fortalecerse otros partidos que no sean el FMLN o ARENA, sino partidos de pensamiento socialista, que creen en la existencia de una empresa privada, sin importar el tamaño, pero siempre y cuando colaboren en su justa medida, para que los derechos sociales sean una realidad constante.Para los dirigentes del PCN y GANA, “salir adelante” significa el que ellos permanezcan siendo el fiel de la balanza entre las decisiones del FMLN y ARENA y que ambos necesiten sus votos para las decisiones importantes, lo cual los vuelve importantes en todo momento; aun con los pocos votos que todavía tienen en cada departamento. Para sus militantes, salir adelante significa el volver a aquella época “de oro”, donde en nuestro querido país no era difícil encontrar empleo y donde si se tenían los “contactos” adecuados, la vida era placentera y feliz y los que la pasaban mal no podían protestar.Para la mayoría de dirigentes de ARENA, la respuesta a “salir adelante” significa que las personas que financian el partido estén contentas, pues el bienestar de la población vendrá como consecuencia y para la gran parte de sus militantes, la respuesta es que el FMLN no esté en el gobierno.Por definición de una democracia, debería ser que con la totalidad de los grupos políticos anteriores, se hubiera cubierto la opinión de la totalidad de la población salvadoreña. Sin embargo, según las últimas encuestas, los partidos políticos y su militancia no representan más del 36 % de la población.El resto de la población, o sea el 64 %, si se le preguntara qué es “salir adelante”, lo más probable es que contestaría: “Hacer que el Estado democrático de derecho funcione, dentro de un ambiente de igualdad social y donde la empresa privada juegue un papel preponderante para generar empleos dignos y el gobierno asegure los servicios necesarios para que la educación, la vivienda, la salud, el transporte, la seguridad y la diversión sean de la más alta calidad, para todos”.Entonces, realmente... ¿Para qué hay que mediar?