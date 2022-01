Medias verdades o mentir abiertamente, la nueva trinchera del régimen

La desesperación del régimen ante el cierre de los espacios de acción en materia financiera es ostensible. Bukele ha llegado a tal punto en su negación de la crisis que se avecina a un gobierno con un agujero de más de 1 mil millones en su presupuesto en curso que cree buena idea alegar que el periodismo está mintiendo acerca del informe del Fondo Monetario Internacional.

Obedeciendo a esa lógica infantil, pretende pontificar acerca de las líneas de ese documento que suenan a felicitación para su gobierno e ignorar, acaso por unos cuantos días, las profusas preocupaciones que esa institución le expresó a su administración, en especial acerca de los perjuicios que la criptomoneda de curso legal puede infligir a la ya complicada economía nacional.

Este errático manejo de los énfasis de su comunicación es consecuencia de la desconexión del presidente y su gobierno con las ansiedades de la población así como consecuencia de la nula autonomía de sus ministros y de los eventuales cuadros políticos de los partidos que hacen las veces de sus lacayos. Dos ejemplos imperdibles son el naufragio en el manejo del brote por ómicron y el mutis de la titular de Educación en los días previos al inicio del año lectivo en escuelas e institutos públicos.

No hubo vocero que encarara las preguntas de la nación luego de que el gobierno anunció con bombo y platillo que ya no habría un solo requisito ni filtro sanitario para ingresar a El Salvador en plena temporada navideña y de fin de año. El principal acto de divulgación gubernamental fue el del titular de Salud sosteniendo que no había ningún dato de detección de esa cepa en territorio nacional, para desdecirse 24 horas después.

Desde entonces, el periodismo se ha valido de las pocas fuentes de divulgación que se mantienen abiertas alrededor del manejo de la pandemia para establecer que el régimen no sólo no está dispuesto a reconocer la temeridad de las medidas migratorias de diciembre sino que está procediendo de un modo irresponsable con las cifras de nuevos casos y de antígenos positivos para ganar al menos en lo que a las cifras respecta, aun a sabiendas de las imprecisiones que esos métodos suponen.

Tampoco hubo suficiente información previo al inicio de clases en el sistema público; del trabajo de campo, otra vez periodístico y pese a las prohibiciones que pesan contra los docentes que se atrevan a colaborar con los medios de comunicación que no se dedican a la propaganda, se recogió el temor del personal pedagógico. La última aparición en público de la titular del ramo fue hace casi seis semanas, y no para brindar data práctica a padres de familia o estudiantes.

Con funcionarios que no le sirven sino sólo cuando la agenda de comunicaciones del presidente los necesita, que no aportan los datos de modo puntual y veraz sino sólo maquillados de modo propagandístico, el único acceso de la población a la información sensible es vía el periodismo independiente y las solicitudes de la sociedad civil, ambos víctimas de la persecución y satanización del régimen por esos mismos motivos.

Esa es la nueva trinchera donde Bukele se parapeta: la de la información, que es lo que procede cuando la política pública queda reducida a mentir y a tergiversar lo que pasa.