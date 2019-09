Medicina del Futuro

Todos queremos estar saludables, vernos bien; estar cargados de energía para sacarle jugo a su vida. Pero más temprano que tarde, sin previo aviso, llega la enfermedad, y cuando esto sucede, buscamos curarnos con medicina barata, de efecto rápido, que con solo aplicarnos la pomada, o tomarnos unas cuantas pastillas, podamos seguir dando guerra.

Pero la realidad es otra. La medicina es cara, los diagnósticos muchas veces son crudos, sobre todo si no nos cuidamos "la máquina" comiendo mal, y practicando el sedentarismo.

Menos mal, el futuro médico está profundizando en entender el genoma humano, que nos permitirá predecir enfermedades y enfocar diagnósticos para una vida más plena. Compañías como Illumina, Life Tech y Halcion han invertido cientos de millones en investigar nuestro genoma, avanzando a pasos agigantados, aunque falta mucho por descubrir.

Pronto, cada recién nacido contará su perfil con su propia secuencia genética. Esto transformará la medicina a un plano personalizado. Tendremos claro el estilo de vida que debemos llevar, a qué somos alérgicos, dónde se está desarrollando un tumor, en fin, genética en plena acción. Los pacientes con cáncer tendrán a la mano el análisis del DNA del tumor y se sabrá con exactitud los resultados del esfuerzo terapéutico.

Sin este desarrollo del genoma humano, la medicina continuaría siendo pasiva, con necesidad de chequeos y revisiones constantes. Pero esto poco a poco será del pasado. Ahora, gracias a la tecnología RNA, recibimos mensajes genéticos que nos indican, con mucha anticipación, las enfermedades que vamos a padecer, y qué hacer para evitarlas.

Nuestro teléfono móvil será la unidad de control de nuestra salud en tiempo real. Ya existen aplicaciones que nos indican nuestra frecuencia cardíaca, presión arterial, calidad de sueño y calorías quemadas. Muy pronto tendremos más información, como el nivel de glucosa, temperatura, electrocardiograma en tiempo real, química sanguínea, procesos infecciosos, etcétera.

La ignorancia no será una excusa válida para no cuidarnos, gracias a empresas como Navigenics Tech y 23 & Me Company, y a muchos emprendedores inmersos en la investigación y el desarrollo, para el beneficio de billones de personas.

Ahora bien, falta mucho para que este escenario de ciencia ficción sea una realidad. El día que tanta inversión e investigación rindan sus frutos, la tecnología estará disponible, pero no para las mayorías, ya que tendrá un costo muy alto. Por lo tanto, mi consejo es más vale prevenir que lamentar; es decir, le invito a prevenir las enfermedades con un renovado espíritu de vida saludable.

Por otra parte, la medicina del futuro costará que llegue a El Salvador. Los equipos son carísimos, lejos de nuestra realidad. Para que tenga una idea, los avances actuales del genoma humano andan por arriba de los $30,000 por diagnóstico.

Le invito a que mejor cuide su salud y realice sus controles periódicamente. Solo así podrá detectar sus males a tiempo, y tendrá más probabilidades de seguir viéndose bien, y seguir cargado de energía, para sacarle jugo a su vida. ¡Salud!