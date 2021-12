Medidas para evitar el covid en las fiestas de Navidad

Esta es la segunda Navidad en la que nos enfrentamos al reto de evitar contagios y cualquiera pensaría que ya somos expertos en esto, sin embargo, a pesar de haber convivido ya por un año y nueve meses en esta situación, diversos factores se suman para que esta sea una Navidad de alto riesgo, entre ellos el cansancio que tenemos ante el virus, el flexibilizar las medidas por contar con la vacuna y considerarse inmune, el haber tenido una Navidad sin celebración en 2020 y creer que es "justo y necesario" celebrar, en fin, algunos empezamos a relajarnos y es importante reforzar las recomendaciones y disminuir los riesgos.

Hace un año aún no se contaba con la vacuna contra el covid-19 y para entonces en El Salvador se registraron 197¹ casos nuevos el 1 de diciembre, 273 el 24 de diciembre y 322 al 19 de enero. De ese incremento de casos podemos deducir que no se tomaron las medidas suficientes durante las fiestas.

Un año después, el 63 % de la población ya está completamente vacunado y al 11 de diciembre se contaba con 75 casos nuevos. Si bien las vacunas mejoran la situación, sigue habiendo riesgos en las cenas de Navidad por el covid-19 y por las nuevas variantes, por lo que, si tomamos las siguientes precauciones y somos responsables, no tendremos consecuencias que lamentar.

Reducir la cantidad de encuentros prenavideños o navideños. Es natural querer volver a encontrarnos, pero si consideramos que todos estamos en contacto con diversos grupos que asisten a desayunos, almuerzos o cenas, se multiplica el riesgo de contagio.

Escoger lugares al aire libre o bien ventilados para las reuniones, reuniendo a pocas personas, con una cifra baja de comensales por mesa, guardando distanciamiento, utilizar mascarilla en todo momento y retirarla únicamente al comer. Permanecer mucho tiempo en un local cerrado, sin mascarilla mientras se come o bebe y sin distancia posibilita mayor riesgo de contagio.

En cuanto a la comida la recomendación es no colocar bufet, boquitas o dips que promuevan que se manosee la comida, o que varias personas pasen por el mismo plato usando la misma tenaza o cuchara. Lo mejor es contar con platos individuales servidos.

En el entretenimiento también hay que ser cuidadosos, a muchos nos gusta hacer karaokes, pero al compartir el micrófono y al no tener medidas como limpieza constante de este, puede incrementar riesgos de contagio. También, como ya sabemos, se corren riesgos al bailar en lugares cerrados y sin usar mascarilla.

Evitar los besos y abrazos. Esta es difícil. En 2020 la OMS recomendó evitarlo para evitar contagios, pero algunos expertos dieron opciones² en The New York Times como no abrazar cara a cara o dar besos a los niños en la parte trasera de la cabeza, que, si bien se corre bajo riesgo de contagio, no es totalmente cero.

Si vamos a ser anfitriones de la celebración, es nuestra responsabilidad tener alcohol gel en un lugar visible, mascarillas de repuesto por si alguien necesita, disponer las sillas y mesas de manera preventiva y hacer hincapié en el uso obligatorio de mascarilla. Parece obvio, pero también hay que estar muy atento y evitar asistir a eventos si presentamos síntomas gripales de cualquier tipo.

Estamos a tiempo para salvar la Navidad y tomar las precauciones necesarias para celebrar con responsabilidad, y tanto nosotros como nuestras familias, iniciar 2022 con salud.

¹https://covid19.gob.sv/

²https://www.nytimes.com/es/2020/06/04/espanol/estilos-de-vida/abrazos-coronavirus-mascarilla.html