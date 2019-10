Medidas para proteger el café

El cultivo del café en la actualidad está complicado en todo aspecto, he estado cultivando café durante 54 años y me ha tocado pasar por épocas de bonanzas así como de crisis, esto me ha hecho conocer a fondo el cultivo.

1) Seguridad en zonas cafeteras, permanencia continua de autoridad rural, están asesinando a trabajadores por llegar de zonas donde controla una mara diferente y es necesario que los trabajadores se sientan seguros, así como el caficultor pueda desarrollar sus actividades en paz y tranquilidad.

2) Crear un instituto de investigación entre el sector privado y gobierno, para transferir tecnología a productores y poner énfasis en semillas de buena genética, que tengan un perfil de taza especial y más resistencia a las plagas, pues nuestra producción no es de volumen sino de calidad.

3) Financiero: Un alto porcentaje de los caficultores está emproblemado financieramente con los bancos y los beneficiadores y exportadores y con la baja de la producción, que han causado plagas como la roya, amtracnosis, broca y por mal manejo de los productores, en este momento es imposible que paguen los préstamos. Talvez renegociando la deuda y provocando un pronto pago por un porcentaje de la deuda pueda ayudar.

4) Mercadeo: Es importante vender el país, incluir el turismo ecológico, médico y los servicios hoteleros. Y cuando se participe en ferias de café, incluir en el paquete de muestras de café toda la información turística, es lo que hace Costa Rica y es así como han logrado colocar su café a buenos precios. Proteger café que se comercializa internamente, no autorizando ventas de café de otros orígenes.

Es importante diferenciar al productor que produce la materia prima, que luego la procesa la industria, los beneficiadores que son: Abecafe, Ucafes, Ucaprobex y otros; sin embargo, para tener una industria saludable, se necesita tener bastante materia prima, eso requiere darle apoyo al productor y canalizar cualquier ayuda a través de una institución financiera, pero que llegue al productor, si no hay materia prima para procesar sería la quiebra para el sector industrial.

5) Debería el MAG capacitar a un grupo de ingenieros agrónomos y luego enviarlos a las diferentes zonas cafetaleras y hacer una especie de inventario de las fincas en buen estado, en regular estado y otras perdidas que ya no se pueden recuperar, con base en el resultado planear lo que se pueda hacer, apoyar a las que estén en mal estado y regular las que son recuperables.

Una situación que se tiene que tomar en cuenta es la falta de personal, pues mucha gente ha emigrado a las ciudades y hay escasez de mano de obra para efectuar labores agrícolas.

En este momento la mayor parte del sector agropecuario no es rentable, pues los precios son bajos y los costos altos, esto provocará que cada día la producción sea menor. Se debería de tomar medidas para ayudar al sector agropecuario, creo que cero arancel para maquinaria e insumos agrícolas, incluyendo combustible, sería de gran ayuda, lo hizo Paraguay con excelentes resultados, es una medida drástica, pero en situaciones como la actual, se debe de hacer, esto debería de ser para todos los cultivos, incluyendo café, caña, hortalizas, avicultura, cereales y ganadería.

Finalmente el aspecto hídrico es sumamente importante, conservar el único bosque con que cuenta el país (bosque secundario) aquí es el bosque de café, solo tenemos 1.5 % de bosque primario y un 22 % de bosque secundario. Las hojas de los árboles de sombra y hojas de café que caen al suelo forman una capa de materia orgánica que evita la erosión, al mismo tiempo filtra el agua a los mantos acuíferos que luego baja a los valles donde están los pozos de ANDA que suplen del preciado líquido a toda la población, además de proporcionar el oxígeno que ayuda a limpiar el aire de nuestro país, esos son servicios que prestamos los caficultores y que NO los reconocen.

Para la fincas que no se pueden recuperar hay otras alternativas, como reforestar con árboles emergentes y hay organizaciones en la Comunidad Europea que están dispuestas a ayudar. Han forestado en Nicaragua y Colombia, yo tengo contactos con una fundación alemana y hace tres meses estuve en Fráncfort y me manifestaron interés, yo se los pedí para nuestro país e incluso me han ofrecido visitar. Creo que valdría la pena.