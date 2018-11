Mejoremos la cultura de legalidad

La semana pasada se realizó en nuestro país el Foro Centroamericano de Donantes 2018, iniciativa promovida por la Seattle International Foundation, en el que se sostuvieron discusiones en temas de gran importancia para nuestra región, tales como: equidad, migración y Estado de derecho. Dentro de este último, se incluyó un panel sobre la cultura de legalidad, tema primordial para tener una mejor sociedad y sobre el que hay mucho que trabajar.

En el Foro se mencionó que problemas como la violencia, la impunidad y la corrupción tienen relación con la débil cultura de legalidad de nuestros países. En el caso de El Salvador, precisamente, los referidos son graves problemas que agobian a la población con consecuencias negativas para sus vidas.

La cultura de legalidad y el Estado de derecho son conceptos estrechamente vinculados. El primero se entiende como la actitud que tienen las personas hacia el respeto y cumplimiento de la ley, y la convicción de que esto trae beneficios a la sociedad. Por su parte, el Estado de derecho, si bien comprende este aspecto, también alude al contenido de las normas jurídicas y a la aplicación efectiva de estas, a fin de que las normas sean justas y que no haya impunidad.

La cultura de legalidad supone el cumplimiento voluntario de las normas, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios del Estado. A menudo observamos conductas de falta de la misma, que van desde la infracción de las leyes de tránsito, pasando por la contaminación del medio ambiente al botar basura en las calles y playas, hasta la comisión de delitos graves, todo muestra de una falta de apego voluntario de los ciudadanos al respeto de la normas que rigen nuestra sociedad.

Desde la óptica de los funcionarios del Estado también se dan afectaciones a la cultura de legalidad, cuando se crean requisitos fuera de la ley, cuando se cometen actos de corrupción, pero también cuando no cumplen sus obligaciones, como es el caso de la Asamblea Legislativa, que no ha elegido magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ha mantenido acéfala la Sala de lo Constitucional por 110 días. El entrampamiento que existe por los intentos de algunos partidos políticos de imponer candidatos que carecen del perfil, y mientras tanto se incumple una obligación constitucional, y se tiene en vilo a la ciudadanía, lo que muestra la falta de convicción por respetar las normas jurídicas que delimitan la forma de elegir, haciéndolo bien y a tiempo. Más allá de los reclamos de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya es común que se den estas situaciones sin que haya una medida coercitiva que genere los incentivos para que ya no se repitan.

En el país tenemos que construir una verdadera cultura de legalidad, tarea que debe iniciar desde la temprana edad, tanto en el hogar como en la escuela, promoviendo que el respeto de las normas que nos organizan es en beneficio de todos. Es, sin lugar a dudas, un aspecto clave para mejorar la convivencia pacífica, fortalecer la cohesión social, tener buenos ciudadanos y mejores gobernantes. El desafío que tenemos todos es cómo contribuimos para mejorar la cultura de legalidad desde nuestro propio ámbito familiar, profesional y social.