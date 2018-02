Menos es mejor

Los salvadoreños y salvadoreñas enfrentamos la falta de oportunidades para aprovechar los talentos y competencias personales para auto realizarnos. No hay trabajo. No hay trabajo decente. No se satisface las exigencias para los limitados puestos laborales. Y no queda más que optar por el sector informal o la emigración con o sin muro. Se necesitan más empresas. Se necesitan mejores empresas para satisfacer las necesidades y expectativas laborales.