Menos odio, destrucción, rabia. Más hermandad, construcción, nobleza

Como el "profeta del odio" tildó al candidato musulmán un líder de opinión. Acertado descriptivo, puesto en práctica la semana pasada, cuando alborotó su nido de golondrinos, que vomitaron odio al tomarse el Tribunal Supremo Electoral (TSE). "Lola no quelel golondlinos" afirma la lorita Pepita, con acento chino.

Solo un tuit del profeta bastó para que, tal perros rabiosos, los golondrinos se tomaran de rehén a los empleados del TSE, calentando motores con el trillado canto de ¡FRAUDE!, que incendió a los pajaritos que no quiere la lorita.

Pero, en Navidad, no quiero encender ánimos políticos; ¡nos urge un refresh! Por lo tanto, en vez de loosers y perros rabiosos, hablemos de héroes y perros nobles, como Sully, Sofi, Nicho, y el Choco.

Conmovedor ver al perro noble del caballero George Herbert Walker Bush, velando a su mejor amigo a la par de su ataúd. Se llama Sully, en honor de Chelsy "Sully" Sullenberger, héroe norteamericano, protagonista del "milagro del Hudson" cuando, el 15 de enero de 2009, acuatizó el vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson, con 155 vidas intactas a bordo. Resulta que, despegando de La Guardia, con destino a Charlotte, un nido de golondrinos se atascó en ambas turbinas, y al agua pato.

Sully es un labrador de 2 años que en abril pasado llegó a la casa de Jorge H. W., en el vecindario Memorial de Houston, para aliviar la pena de la muerte de su amada Bárbara Bush. Recuerdo cómo me daban ganas de echarle jarabe a los colochos de la primera dama; más blancos que la nieve.

No solo el dolor más profundo que un ser humano pueda sentir, Sully alivió también el Parkinson, que tenía en silla de ruedas a su nuevo amigo de 94 años.

¡Qué belleza de labrador! Dicen que en las mañanas le recogía los periódicos a Mr. Bush, y cuando sonaba el celular, se lo entregaba ya contestado. Pero lo más bello fue la nobleza canina, presenciada por el mundo entero, en la vela del presidente # 41, en la capital de la Gran Nación. ¡Tanto tenemos que aprender los seres humanos!

Estoy seguro de que si yo me hubiese petateado antes, Sofía Eugenia, nuestra hija de 4 patas, estaría firme junto a mis restos (cenizas), al igual que Sully.

Sofi era una señorita schnauzer (murió virgen), de 12 años (o sea 84), que el 27 de agosto recién pasado, pasó a mejor vida. "Se le paló el chacalele", informan desde el patio.

En junio de 2006, llegó a la casa de los Alfaro en San Salvador como regalo de bon voyage de mis compañeros de TACA. ¡Qué falta me hace morderle sus cachetes!, vacío enorme en nuestros chacaleles.

¡Qué belleza de schnauzer! No me recogía LA PRENSA GRÁFICA, ni me entregaba el celular ya contestado, pero me mordía los cachetes y llenaba nuestro hogar de tal felicidad, reservada para los que compartimos nuestras vidas con la nobleza canina. "Y yo qué, ¿estoy pintada?", se queja la lorita encelada.

Si hubiese sido macho, como don Tobías Antonio, predecesor de la misma raza de la Sofí, lo hubiese bautizado Nicho, en honor de Dionisio "Nicho" López, héroe salvadoreño, protagonista del "milagro de New Orleans", cuando el 24 de mayo del 88, día de María Auxiliadora, junto a Carlos "el Choco" Dárdano, aterrizaron el vuelo 110 de TACA en un gramal a la par del lago Pontchartrain, con 45 vidas intactas a bordo. Resulta que a 20 millas del aeropuerto Louis Armstrong, una tormenta de granizo ahogó ambas turbinas, y al suelo pato.

Perdón que me desvíe, pero no queda mucho tiempo para abrir ojos y mentes de confundidos, indecisos y apáticos; para salvar El Salvador. ¡Mayday! ¡Mayday! En nosotros está evitar que el SAL503 se termine de estrellar.

El Salvador necesita menos profetas del odio, más gestos de hermandad. Menos capitanes destructores, como Funes, Cerén y Bukele, más capitanes constructores como Calleja, Sullenberger, Nicho y "el Choco". Menos perros rabiosos como los golondrinos, más perros nobles como Sully, Sofía Eugenia, Tobías Antonio y _________ (coloque el nombre de su mejor amigo).