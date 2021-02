¿Menos presión a la olla?

El 31 de mayo de 2014, celebramos la salida de Funes aliviados por el punto final a su quinquenio prepotente y divisorio. Siguieron 5 años de cociente intelectual deficiente con Sánchez Cerén y, el 1 de junio de 2019, pasamos de Guatemala a Guatepior.

Peor, pues la Casona se pobló con el más inmaduro y divisorio de todos sus inquilinos. Con igual deficiencia que los últimos 3, pues también brilla por su ausencia su falta de preparación académica. Peor, pues el actual dejó chiquito al Funesto, metiendo a nuestro país en una espiral de insultos, amenazas, odio e intolerancia, vistos solo en tiempos de guerra...

...Y en tiempos de Bukele, como la sangre del último día de enero, lógica consecuencia de un constante llamado a la confrontación. Dense cuenta qué espanto: 2 activistas, ¡RUQUITOS! del FMLN, víctimas de crimen de odio, masacrados por 1 policía, y 2 empleados del Ministerio de Salud, los tres drogados (no monte ni coca, ¡HEROÍNA!). Las cámaras lo dejan clarito, a pesar de que el odio nos quiera engañar.

La órbita del odio también ha embrujado a sus acólitos que pasan metidos en sus cajas de lustre, ladrando barbaridades en las redes: los Anliker, Walter Araujo, los Castro, Bruch, Mario Durán, Zelaya, Gallegos..." cállate, cállate, cállate que me dan ganas de vomitar" suplica angustiada la lorita Pepita.

¿Se le podrá bajar la presión a la olla?

No con este gobierno.

Al día siguiente de la masacre, me topé a Gallegos (el país en llamas y él nadando) quien me soltó una mirada de "te voy a matar HDLGP", asumo porque no simpatiza con la lengua de la lorita. Si me rocían bala como a los ancianos del Frente, ya saben quién fue aunque la PNC jure que yo saqué la guama primero.

No tengo guama, pero sí tengo pluma, y hoy la suelto para suplicarles que piensen su voto. ¡Todos a frenar la espiral de odio antes de que vuelva a estallar la guerra!

Dense cuenta: Desde el 1 de junio de 2019, no ha salido de la boca del presidente un solo mensaje de unión y armonía social; ni un plan para sacar a nuestro país adelante. A diario, lo que sí sale de su teléfono y de su trompa son gusanos y culebras contra todos los que piensan diferente.

Piensen su voto, pues si Guatepior sale con las suyas, se termina de echar a la guardia y a los cuilios a la bolsa, como lo hicieron Ortega, Putin, Maduro y entonces, retroceso al militarismo que causó la guerra, y evitó la alternabilidad de poder por 47 años. Y cuidadito le echan el gato de la PNC a la lorita. "Diosguarde" se escucha desde el patio.

Aunque le hayan regalado canasta; aunque sea empleado público, dese cuenta de que Bukele se está comportando de una manera abusiva e incoherente; que nos ha metido en callejón financiero sin salida (deuda 100 % del PIB, como Bután); que miente más que Pinocho; que no ha rendido cuentas de los millones de millones que se evaporaron en pandemia. Dese cuenta de que nuestros impuestos pagan los trols, campañas, periódico, noticiero, las radios de Saca, lobistas en Washington, lealtades partidarias, caravanas contra sentido, y tanta mano peluda. "También pagan las canastas", recuerda la lorita.

Si le damos mayoría legislativa a la N, de "Nos llevó candanga", además de su romance con las armas, y chanchullo garantizado en las elecciones de 2024, imponen al fiscal y a los 4 magníficos de la Corte. Se escucha que viene más IVA, el colón, que se hueviarán nuestra pensión... por ahora especulación, aunque otra lógica consecuencia cuando las Naciones entran en depresión.

Evitemos este apocalipsis. La Patria está en cuidados intensivos, ¡SALVÉMOSLA!

Si el 31 de mayo de 2024, queremos ponerle punto final del quinquenio más prepotente y divisorio de nuestra historia, ¡todos a balancear la asamblea con nuestro voto!