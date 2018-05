Mensaje del 4M no incidió en la aritmética legislativa, pero fue claro, ténganlo en cuenta, diputados

Y si bien el más castigado fue el FMLN al quedar casi como figura decorativa en la Asamblea Legislativa y le dijo, o cambias o te mueres... el mensaje fue igual de fuerte para todos los partidos. Aunque ARENA tiene más diputados que nadie y puede hacer alianzas con cualquiera para mayorías simples y aun calificadas, la votación menor y la actividad permanente en opinión de sus simpatizantes o afiliados en redes y medios le exige que cumpla con las promesas de cambio y no repita las prácticas rechazadas del pasado en acompañar iniciativas en que los diputados se benefician y en que debe depurarse de las figuras con señalamientos o “acomodados” al sistema.

Los pequeños no cuentan en el mensaje, subieron no como premio sino como resultado del sistema perverso de residuos en que siempre sacan suficientes diputados con muy pocos votos, para servir de llave o bisagra para facilitar las decisiones del grande. GANA no tiene ideología, alega ser de derecha pero acompañó al FMLN en todo en la legislación pasada y son ambiciosos. El PCN se comportó igual aunque son un poco más “kosher”.

El mensaje del 4M fue duro, pero no sirvió para cambiar muchos rostros en la legislación, en los partidos pequeños cuentan los líderes y allí están, en ARENA hubo algunos cambios, pero se perdieron un par de diputados valiosos, los dos Juanes. En ARENA hay gente nueva o de un par de períodos, pero valiosos, sin embargo no fue el cambio cuantitativo y cualitativo que nos hubiera gustado ver.

Ahora el liderazgo está bajo fuego por la elección de jefes de fracción, directores y presidente de la Asamblea.

Donde se percibe mayor reacción adversa es en la dirigencia de fracción, en las redes mencionan que Carlos Reyes tiene un proceso abierto y no debiera competir, pero no lo especifican y en ARENA niegan que lo haya, es un punto que hay que aclarar con urgencia. Al jefe de fracción lo eligen los diputados, no el COENA ni la CEN me dicen, confirmaremos todo esto y veamos qué resulta. Cuando esto se publica ya se habrá votado.

La única forma de cambiar que la voluntad del soberano no se vea burlada por acuerdos oscuros del grande con los pequeños es cambiar las normas electorales y que el sistema de residuos, aunque filosóficamente está basado en representación de todos, no solo de los grandes, debe modificarse de alguna manera si no se elimina. Así no tendremos diputados de 4 mil y diputados de 20 mil votos, sistema en el que los de 4 mil llegan a tener mayor influencia por ser la llave de oro, propicia la corrupción, pues un buen cañonazo cambia opiniones y permite alcanzar mayorías.

No tengo una propuesta pero es tema que debe estudiarse a fondo, así la voluntad del soberano puede traducirse más fielmente en aritmética legislativa.

Sin embargo, queda claro y fuerte el mensaje y el que más presión tiene es ARENA, que debe cambiar y dar el ejemplo aunque enfrente chantajes externos y disgustos internos de quienes quieren algo y no lo logran, son más valiosos miles satisfechos que un par de egos lastimados, la patria primero. Austeridad, honestidad, primero El Salvador como repiten.

Los pequeños quedan en la mira también.