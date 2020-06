Mensaje presidencial

Miren lo que encontré por ahí: las notas de lo que parece ser el speech que ayer brilló por su ausencia. Leamos:

Cuando estamos luchando 24/7 por la salud y la vida de la gente, no podemos perder tiempo rindiendo cuentas de nuestra gestión; además, este salón azul me da náuseas; entonces, vamos al grano:

Es que gobernar no es chiche. No es lo mismo quebrar la alcaldía de un pueblo, y también la de la capital, que quebrar una Nación. Entonces, ténganme paciencia pues solo soy bachiller, "igualito a los mismos de siempre de Saca, el Funesto y el profe", ata cabos la lorita Pepita.

Hace un año, acepté la arrasadora voluntad del pueblo harto de los mismos de siempre; hartos de que Saca y Funes no han devuelto lo robado y, por primera vez en la historia yo, el más cool de los presidentes, toma posesión con nuestro Palacio, mi Palacio, a mis espaldas.

Mi primera acción fue echar al FaMiLióN, y contratar, ad honorem, a mi propio familión, y a mi marón, para conformar un sumiso gabinetón, qué emoción.

Mi pueblo también está harto de tanto homicidio. Tocaba aplanar la curva de asesinatos, y así disparar mi popularidad, implementando el Plan Control Territorial (PCT), con 109 millones, también útiles para mantener de nuestro lado a 70 mil mareros, en caso mi Almirante se voltee.

Para votar a favor de 109 meloncitos, cité a Plenaria el domingo 9F a las 3 de la tarde. Pero como ustedes, dipurratas delincuentes, no trabajan 24/7, no hubo cuórum, por lo que no quedó de otra que, ante también sumisos militares, darles un jaque mate legislativo, con llamados a la insurrección, por medio de golpes en el gong.

Antes de semejante victoria, cuando todavía se podía viajar, regresé con bolsas llenas de Japón, China (con el estadio más grande de Latinoamérica) y Dubái (con el aeropuerto de oriente, más grande que el Monseñor). Esto, y mi selfi en el pódium de la ONU, le dieron tres vueltas al mundo, señas de que todo lo estaba haciendo bien.

Y en marzo pega la peste. Fui el primer presidente en cerrar nuestras fronteras; el único en prohibir el retorno de nuestros paisanos (hay que manden remesa chis); en mezclar sanos con enfermos en los centros de detención.

Lo estoy haciendo bien, confirma el 95.7 %, no lo digo yo, lo dicen los encuestados por LPG Datos. El 4.3 % restante me acusa de soberbio, de no aceptar consejos, de pajerazo, de sacarle raja a la crisis; y tienen razón, pues todo lo que hago es por la salud y la vida de mí población.

Por mi pueblo, he tenido que ignorar a la Asamblea, burlarme del fiscal, vomitar sobre la ANEP, engañar al gran empresariado, doblarle la muñeca a la Sala, y también a mi gente, con fuerza letal si así lo amerita. ¿#Bukeledictador? Todo por mi pueblo.

La vida es más importante que tomar Coca, comer churritos, soplar el cake Lido, calzar Adoc, brindar con Pilsener. Podemos vivir sin todo esto, y mucho más, pero no podemos vivir sin salud.

Si tiene hambre, y va a votar por Nuevas Ideas, enseñe su bandera blanca (o celeste) que pronto le caeremos con un canastón, cortesía de Gaby. Eso sí, la primera dama manda a decir que no hagan buruca, pues se pueden contagiar como los presos.

No se preocupen, el hospital Del Hoyo, el más grande de Latinoamérica, algún día va a estar. Para mientras ya compré 575 millones, que diga 575 mil, de hidroxicloroquina, una al día y ¡salud!

Pero la verdadera salud, solo Dios, por lo que también oremos para pedirle paciencia, como lo hice con Gallegos en la Asamblea; oremos para pedirle a Alah sabiduría, oremos, por decreto, oremos.

Paciencia, ya que por la salud y la vida de mi pueblo, de estricta cuarentena no saldremos. Por lo menos hasta que la vacuna descubramos.

Se escucha un "nos vemos en Twitter" y Mr. Cool se retira a su guarida encachimbado, ignorando las preguntas de la prensa.