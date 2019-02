¡Basta ya!

Ya pasaron tres semanas de las elecciones y, aunque las heridas no han sanado, hay que inyectarle la "positivez" del Mágico al ambiente. Lo sé, no es chiche aceptar la decisión de la mayoría de los que votaron, pero eso se debe hacer en democracia; o ¿preferimos vivir en la desgracia actual de la tierra de Martí, Bolívar y Darío? ¿Vea, que no?... Entonces, a zocarla.

Ya lo dije antes. Todos los salvadoreños, incluyendo los millones que viven fuera, nos encontramos en clase cumbo del Airbus ES503. "En clase ejecutiva solo golondrinas", informa la lorita Pepita vestida de azafata. Asiesque, o le hacemos caso al Mágico, o nos hacemos ya saben qué. "Mierda", responde la lorita malcriadita.

Los empresarios no pueden seguir esperando un gabinete de ensueño para desentrampar sus inversiones. Demos gracias a Dios que no se pudo enquistar el FMLN, y apostémosle a jalar la carreta, junto al nuevo gobierno.

Recuerden señores que todos ustedes –los micro, los medianos y los grandes– se deben a sus empleados. En vez de seguir llorando por los votos derramados, mejor asuman una mentalidad positiva, y jalen su propia carreta, junto a empleados bien capacitados y motivados. Solo así podremos evitar hacernos lo que dice la lorita.

Yo la veo así. Bukele tiene que dar buenas señas para concretizar su proyecto de tomarse la asamblea en dos años. (Que no cunda el pánico; del sueño al hecho hay un largo trecho). Será un presidente escurridizo, arrogante, impuntual e incierto; pintará el país de celeste, quizás hasta le cambie pantone a nuestra bandera, pero trazará un gobierno más fresco convirtiéndose en nuestro Comandante y Jefe de las Redes Sociales.

El zapato sin duda le bailará. No es lo mismo un bachiller conguero que un licenciado aplicado. Tampoco es lo mismo una comuna que una Nación, por lo que más le vale que se ponga extra calcetines, para poder dar pasos concretos en donde más le aprieta el zapato a la población: seguridad, oportunidades, salud y educación. Que se ubique; no le alcanzará el pisto para 14 bibliotecas, más vale aplique la ciencia de la priorización.

¡Basta ya de política!

Como me dijo un maquilero gringo que adora El Salvador: "Nosotros no nos metemos en política; estamos ocupados generando 1,600 empleos, por lo que los políticos tampoco se meten con nosotros".

Entonces, disipemos la nube negra que se ha parqueado encima de un vaso medio vacío, y comencémoslo a llenar descruzando nuestros brazos: ¿Le urge cambiar su perol? ¡A comprar carro se ha dicho! ¿Tiene 30 años y sigue viviendo con sus papás? ¡A financiar su propio apartamento! ¿Apuesta crecer su empresa? ¡Equípela con tecnología de punta! ¿Siembro o no siembro? ¡Siembre!

"Al gobierno no le daremos un cheque en blanco", repiten como loras. ("A mí no me metás en el baile", reclama la Pepita). Por supuesto que lo tendremos vigilado, pero, afortunadamente, nuestras instituciones funcionan, ya que ni el Frente las pudo doblar. Otro gallo cantara si Chávez no se hubiese pelado, ni el petróleo desplomado.

Funciona también la fiscalización ciudadana; que ya no nos dan atolito chuco con el dedito y que siempre defenderemos nuestra sagrada libertad. "Libertad, se escribe con sangre". ¡Callate lora, eso ya pasó!

Además, soplan vientos positivos de cambio, como que pronto estaremos del lado correcto de la historia, fortaleciendo nuestros lazos con EUA, abriéndole paso a una CCIES, que ojalá suceda, y escarbe hasta las entrañas del taxi presidencial. Huele a más asilados en Managua.

Sin mentalidad positiva, el ES503 no recuperará su altitud de crucero; y no quedará de otra que lamentar habernos subido a un vuelo en retroceso, de Guatemala a Guatepior.

¿Acaso hay algo o alguien certero en las nuevas series "Haciendo Historia / Devuelvan lo Robado / Los Mismos de Siempre"? La única certeza es que el 31 de mayo haremos fiesta (cae viernes) pues: "FMLN, te guste o no te guste, te vas por corrupto e incapaz".

Ánimos; para nuestro bien colectivo, es indispensable darle delete al chip negativo, y enter al chip positivo.

¿Me acompaña?