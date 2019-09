Mercadeo 4.0: Pasar de lo tradicional a lo digital

En mi afán de prepararme para optar por la "ciudadanía" digital, dado que no soy nativa del mundo digital- aunque ya tengo "green card"- estoy en una constante búsqueda de contenidos que puedan ayudarme a ampliar y completar mis conocimientos sobre la materia, pero obviamente siempre mantengo el enfoque en el mercadeo, que ha sido mi pasión desde 1981, por lo que pensé que era importante saber que está diciendo al respecto Philip Kotler, quien ha sido el "padre" de los mercadólogos de mi época. Fue así que me encontré el libro Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital escrito por él junto con Hermawan Kartajat e Iwan Setiawan, del cual les compartiré algunas ideas.

Lo primero que me pareció interesante es la dedicatoria del libro que hace Kotler: "A la próxima generación de mercadólogos y economistas conductuales, que mejorarán las contribuciones económicas, sociales y ambientales que el mercadeo hace al bienestar de las personas y el planeta". Debo decir que quizás nunca había visto de parte de él una dedicatoria en el plano emocional, lo que me hace pensar que debe existir cierta transformación en él, producto tal vez de los fuertes cambios del contexto. Me gusta.

En el inicio del libro hay una reseña del proceso que se ha dado para llegar al Mercadeo 4.0. Empieza con el Mercadeo 1.0, que es especialmente impulsado por los productos, esto cambia al Mercadeo 2.0 que ya es centrado en el consumidor y luego viene el Mercadeo 3.0 en el cual observamos a los consumidores transformados en seres humanos completos, con mente, corazón y espíritu. Debido a que son muchas las cosas que han pasado desde que se escribió este último libro, en especial en términos de avances tecnológicos, se consideró que en esta era de transición se requiere un nuevo enfoque del mercadeo. Importante tener en cuenta que Kotler no está hablando de un "nuevo mercadeo", sino de un nuevo "enfoque", pues, como siempre insisto, antes y después de la era digital la esencia del mercadeo sigue siendo la misma.

El Mercadeo 4.0 ha sido inspirado en este totalmente nuevo mundo en el que estamos viviendo, en el que lo más importante es el drástico cambio que está experimentando la estructura del poder, debido a que el internet ha traído conectividad y transparencia a nuestras vidas, siendo esto en gran parte responsable de estos cambios de poder, que también influyen en las personas, porque ahora el poder no recae en los individuos sino en los grupos sociales. Algunos dictadores fueron derrocados por personas dirigidas por líderes desconocidos. Por lo tanto, los mercadólogos deben adoptar este cambio que nos lleva hacia un panorama empresarial más horizontal, inclusivo y social.

Además, este cambio en el panorama crea una serie de paradojas con las que los mercadólogos deben tratar, una de ellas es la interacción online versus offline. Ambas deben coexistir y complementarse, con el objetivo común de entregar una experiencia superior al consumidor. Esta parte me parece clave, pues son muchos los empresarios y/o mercadólogos que ya piensan solamente en lo online y subestiman lo online.

En resume el Mercadeo 4.0 es el enfoque de mercadeo que combina la interacción online y offline entre los consumidores y las empresas, ayudando al mercadólogo en la transición hacia la economía digital, que está redefiniendo los conceptos clave del mercadeo. El gran reto es combinar lo mejor de los dos mundos, la inmediatez de los canales online y intimidad de los canales offline, sin olvidar que la esencia del mercadeo sigue siendo la misma: Conóceme, ámame, cómprame, aunque ahora también habrá que agregar: recomiéndame, por aquello de los grupos sociales.