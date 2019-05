Mes de mayo

"Mes de las Flores". Mayo es lindo por su nostálgico ambiente entre fresco y caluroso, nublado y con lloviznas, muchos mangos, aguacates, izotes, paternas, flores. ¡Y dos grandes efemérides: el Día del Trabajo y el Día de la Madre, fechas de asueto, abrazos, regalos, recuerdos de la infancia y la adolescencia, de recién casados, de nacimientos!

Por el Día de la Madre, mis felicitaciones a todas las madrecitas que aún viven. Vivir es oportunidad para evolucionar, enmendar, remendar y reconciliarse. Para los hijos son más fáciles estos acomodos, con solo el hecho de deberles a sus madres la vida, después, claro, de debérsela a Dios... Y para aquellas madres que ya han trascendido esta existencia, el más profundo y amoroso recuerdo y agradecimiento.

Pero especial mención haré del Día del Trabajo, que tradicionalmente incluye marchas, megáfonos y buenas asoleadas para gremios, sindicatos y organismos, que pregonando representar a la clase trabajadora en la defensa de sus derechos, tienen el coraje y valor de manifestarse por calles y avenidas, en medios de comunicación y dentro y fuera de las empresas e instituciones, para abogar por los mencionados derechos, denunciando, criticando, señalando y exigiendo... Solo haré unas reflexiones:

A los Trabajadores: Que impere en todos la justicia, no cobrar el salario siendo inoperantes, chambones, corruptos y haraganes. Recordemos cuando andábamos rebuscándose por el chance, llorábamos, pataleábamos, todos teníamos padres viejitos y enfermos, o éramos madres solteras; y si éramos profesionales académicos, ofrecíamos "aunque sea de ordenanza"; y una vez contratados sacamos tamañas uñas: somos inconstantes, dejamos las cosas a medias, somos faltistas, tardistas, andamos vendiendo en las oficinas, nos guindamos en los teléfonos en llamadas personales, decimos "eso no me toca a mí", somos pésimos con los usuarios (hasta les queremos cobrar), somos serviles o "lambiscones" con los jefes (ellos no deberían aceptarlo), nos afiliamos al sindicato "para que nos defienda de amonestaciones"; difamamos con nuestro testimonio laboral a la Entidad que nos da de comer... Lo correcto sería: ser acuciosos, serviciales, proactivos, desplegar espíritu de servicio, de equipo y de colaboración; mostrar honradez de las manos, la boca y el cuerpo, dar la milla extra, tener todo al día, ser autocríticos para hacer una labor excelente.

Para los Sindicatos: Es una bendición contar con ustedes; pero sin ser "patronales", que también entre ustedes impere la justicia, porque no es correcto defender a un reconocido haragán, corrupto, etcétera, cuando hay que aplicarle alguna sanción o incluso hacerle proceso de destitución cuando sus actos rayan en la vileza. Sí está bien que aboguen por una mejora salarial solicitada, pero antes investiguen el récord del trabajador. Deben (sin ser patronales) mantener una comunicación cercana con los empleadores, para conocer conjuntamente, que se sienta la fuerza de ustedes, sin llegar a la insurrección e indisciplina, ya que ustedes también son personal; y así, juntos, tomar sabias decisiones.

Para los Empleadores: Recordar que sus colaboradores son personas; ellos agradecen una mirada, una sonrisa, un saludo o una palabra amable; ellos también tienen su corazoncito, el cual alberga a la amada familia. Si ustedes quieren mejor y mayor productividad, sean más humanos y aunque sea hipócritamente, ejecuten sus planes laborales recordando que el personal tienen ese grupito amado que vale más que ustedes y que el mundo entero. Entonces, tomen en cuenta nacimientos, decesos, enfermedades, contingencias, etcétera, del personal, y solidarícense con ellos. ¡Bendiciones para todos!