Metaversos ¿el mundo del futuro?

Como lo comenté en la columna anterior, recientemente recibí un seminario sobre El Metaverso y las NFT, fueron dos días intensos y debo confesar que ahora me siento tan inquieta como en 1995 cuando empecé a conocer sobre el mundo digital y en mi primera conferencia sobre Mercadeo Interactivo decía que se trata del colapso de la geografía y de la muerte de la distancia. Sí, algo está ocurriendo y muchos de nosotros luchamos por saber de qué se trata. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Y, qué efectos tendrá en nuestra vida y en la de nuestros hijos? Incluso ahora pudiera sentirme hasta asustada, porque ya sé que lo que ha sucedido con el mundo digital superó por mucho lo que yo hubiera esperado y por lo tanto, no quiero ni imaginarme lo que podrá suceder con estas nuevas tecnologías. De lo que sí estoy clara es que si quiero seguir vigente profesionalmente, me debo actualizar y este seminario es apenas un inicio de todo lo que debo saber. Aunque pienso que se trata de un tema un tanto complejo, trataré de compartirles un resumen de las grandes ideas de lo que aprendí.

Casi cada uno de los conferencistas presentó una definición de qué es un Metaverso, pero todas fueron más o menos similares. Me parece que la más completa fue la de Francisco Silva Díaz, Dr. en Ciencias de la Educación, que lo define así: "Se trata de un espacio digital/virtualizado que permite recrear la mayoría de las actividades que realizamos de forma física. En este sentido, debe existir la posibilidad de interactuar con otros (dimensión social), comprar, vender o intercambiar objetos (dimensión económica) y una organización basada en los elementos de la descentralización (dimensión política)".

Lo anterior implica que para ingresar a un Metaverso hay que tener un "yo digital" o sea un avatar, que es una identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio web, y una "billetera digital" y es aquí donde aparecen los NFT, non fungible tokens, que son una especie de criptomonedas que solo tienen valor en el espacio digital. Estos tokens sirven para comprar "parcelas" o terrenos en los Metaversos y artículos para personalizar los avatares diferenciándose de los demás, es decir que se puede comprar ropa y zapatos de diseñadores famosos, relojes de lujo, joyas y accesorios, esto me parece interesante porque si en el mundo real el poder adquisitivo no permite usar esos artículos, en el digital sí se puede lograr. Los Metaversos se pueden acceder a través de computadoras, tablets o teléfonos.

Este seminario me permitió darme cuenta de algunas ideas equivocadas que yo tenía sobre el tema, por ejemplo yo creía que los Metaversos eran algo nuevo, pero existen desde los años ochenta, su origen son los videojuegos y es Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien en octubre de 2021 los detona, y quizás por esta misma razón creía que existía un solo Metaverso, el de Zuckerberg, y no es así, existen muchos públicos y privados, siendo los más importantes: #1 Decentraland, es una plataforma creada en 2015 por Ari Meilich y Esteban Ordano, el token con el que se maneja es el Mana. #2 Sandbox, fundada en 2012 por Arthur Madrid y Sébastien Borget, su token se llama Sand. #3 Somnium Space, creada en 2017 por Arthur Sychov, su token se llama Cube. #4 Roblox, es la plataforma de videojuegos en línea, creada por David Baszucki y Erik Cassel en 2006.

Se dice que los Metaversos serán las próximas redes sociales, ya en la actualidad son un negocio de miles de millones de dólares y aunque todavía son una tecnología en desarrollo, pareciera que en el futuro podrían superar el valor del mundo físico. Yo por ahora tengo más preguntas que respuestas, pero sé que el mundo cambió y seguirá cambiando por lo que es mejor prepararse.