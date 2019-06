México y El Salvador: de gobernantes y Pueblos

Hay dos países curiosos por sus similitudes, que pierden en el tiempo anécdotas que los acercan, pero que han provocado además alguna tensión que se ha traducido frecuentemente en eventos o frases desagradables entre esos dos Pueblos que tienen más en común de lo que piensan.

Antes de la historia escrita, el imperio Azteca sufrió una guerra civil que desterró a los vencidos más allá de su frontera sur, en donde los Mayas habitaban y habitan todavía; y los situó en lo que se convirtió en el Señorío de Cuscatlán, tierras actuales de El Salvador. Hablaban el mismo idioma, el nahua, que con los años se dividió en dos dialectos de la misma fuente: el náhuat para los pipiles y el náhuatl para los mexicas; pero que evidentemente tienen una misma estructura fonética. Sin saberlo, perdiendo su origen en el tiempo, los dos pueblos que tenían tanto en común, pero que eran hijos de una guerra, continuaron viéndose con recelo; y todavía hasta nuestros días, desde comentaristas hasta gente común, desafortunadamente muchos mexicanos y salvadoreños ven al otro con ojos de descontento y frecuentemente dicen cosas que pudieran ser hasta un insulto.

Cuando el imperio mexicano del Septentrión intentó invadir la antigua Capitanía General de Guatemala, fueron los salvadoreños quienes se le opusieron e inclusive mandaron a una delegación a Estados Unidos, para ser admitidos como parte de la Unión Americana; pero Iturbide fue derrotado y el proyecto dejó de tener sentido.

El final de Maximiliano parece también estar ligado a El Salvador por la extraña figura de don Justo Armas, que vivió y murió en San Salvador y de quien se dijo era el mismísimo emperador desterrado en silencio, por una deuda masónica de honor por don Benito Juárez.

Y la cultura y la música y la gastronomía tienen tanto en común que negarlo sería absurdo. Pero desafortunadamente también han tenido comunes la posición indolente de sus políticos y hoy, lo decimos con libertad pero a manera muy personal, dos presidentes que juegan a ser populares, pero que olvidan que el populismo y la verdad no son lo mismo y que los estadistas deben hacer lo correcto aunque no siempre esto sea aplaudido por las masas.

En el caso del presidente salvadoreño, se trata de una figura con un inmenso ego, que acostumbrado como está a insultar y descalificar a sus adversarios, bajo la sombra de un gran ejército de destructores digitales que lo acompañan, no esperaba la fría acogida que tuvieron sus malos chistes; ni la molestia que generó en aquel país su perorata contra la historia mexicana (al fin y al cabo eso es lo que hace todos los días en el Twitter contra sus opositores salvadoreños) y sin duda eso no cayó en gracia en el país del norte. El Pueblo no es responsable por la trasnochada delirante del ciudadano presidente.

Pero del otro lado, para responder a los ataques en Mérida, algunos comentaristas de aquel país han empezado a insultar a los salvadoreños; mal camino se perfila, si no logra separarse a un individuo de un Pueblo. Ojalá que entendamos que el respeto al derecho ajeno es la paz y que los decires de un muchacho que juega a gobernar no representan el pensamiento de todos en un país; ni deberíamos continuar tensionando una cuerda que empezó a templarse hace mucho, cuando los Aztecas y los Pipiles tuvieron una guerra en la que nadie ganó. Que Dios nos guarde a todos.