Cuenta Wikipedia que alter ego, latín que significa "el otro yo", es un personaje de ficción cuyo comportamiento, lenguaje o pensamientos representan los del autor. El término también se utiliza para designar al mejor amigo de una persona, y es muy frecuente entre psicólogos en el diagnóstico de algunos de sus pacientes.

Yo no creo estar chollado, pues mi alter ego es una indefensa lorita (no el perverso del doctor Merengue). Una lorita, que diferimos con Wikipedia, pues es de pluma y hueso, no ficticia.

Resulta que cuando éramos novios, de los nervios de visitar a los suegros (y a la abuelita alemana de mi amor), me hice chero de la lorita, siempre en su jaula en el jardín. Le enseñé a chiflar qué cuero y a tirarse pedos, y al despedirme, no me despedía, pues la lorita desde ese entonces se convirtió en mi alter ego. De eso hace 33 años y la lorita Pepita, así bautizada, sigue dando guerra. "Voy a durar 100 años", cacaraquea. Más te vale, mejor amiga.

De lunes a sábado, a las 6 de la tarde, mi alter ego se me para en el hombro diestro a suplicar insistentemente "echémonos un trago". El sábado, hasta me muerde la oreja si no le hago caso.

Eso sí, la lorita respeta mis horas de entreno y de volar pluma, soltando el mordisco sabatino cuando el sol está por ponerse. ¡Happy Hour!

Antes del Happy Hour, los sábados de 2 a 4, reposa sobre mi hombro zurdo, atenta a meter cuchara en La Pluma de Calín que, el pasado julio, celebró su tercer aniversario; 36 martes ininterrumpidos, en este mismo periódico y en su poderosa plataforma digital, el mismo día, en esta misma posición (a veces horizontal, casi siempre vertical).

Pero ahorita, la lorita tiene prohibido abrir el pico sobre el remolino político que nos tiene bien mareados. Menos mal, hay tanto otro tema que cacaraquear.

Todos los martes con mi estilo campechano, bien jalvadoreño, hablamos en pro del medio ambiente, la magia del deporte, la evolución de la humanidad, campañas publicitarias que dejan huella, empresas que más allá de lo comercial, persiguen un noble propósito.

(Pido un minuto, sin leer, en honor de Bobby Murray; muy sentida la partida terrenal de un verdadero líder con propósito y pies en la tierra que lo vio nacer, así como su abuelo, creador de Pilsener, y fundador de La Constancia, en 1906. "¡Otro gallo cantara si Bobby hubiese sido presidente!", no lo dice mi alter ego, lo dice Calín. Sentido pésame a su apreciada familia).

Asimismo, convencido de que las cosas buenas vienen en empaques pequeños, con frecuencia volamos pluma sobre la ocurrencia e ingenio del salvadoreño; nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, las bellezas del Pulgar.

Me llueven flores, me llueve veneno, aunque mucho menos veneno desde que me callaron el pico. Flores que me han impactado: "me gusta su estilo pues no se necesita diccionario para entenderlo"; "me llega cómo señala nuestro folklor"; "tengo 21 años y he comenzado a leer el periódico gracias a sus columnas"; "nos cagamos de la risa con tu artículo de los apodos".

Del veneno que me han echado, no recuerdo nada, solo que mis cheros no querían correr a la par mía, por temor a que solo se oyera PRRRRRRRRRR. Diocuarde, mejor calladito.

¿Y si la lorita no dura 100 años? Afligido le pregunté a Wiki quien, bendito sea Dios, confirma que los alter ego, así como los seres queridos que se nos adelantan, son atemporales.

Entonces, mientras mente sana en cuerpo sano, la lorita más bonita del mundo, todos los martes en La Pluma de Calín, en este mismo periódico y en su poderosa plataforma digital, el mismo día, en esta misma posición (a veces horizontal, casi siempre vertical).

Pasemos a gusto en agosto; desempalaguémonos del remolino político, que nos está chollando. ¿Qué tal una semanita sin Twitter? Mi alter ego y yo nos apuntamos.