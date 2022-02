Audio

Mi broder

"¡Se murió Cal!" estoica mi hermana, al pronunciar estas durísimas palabras, desde Houston, la madrugada del 20 de enero. En busca de consuelo, arranqué mi compu, y esto salió:

J. Calvin Cooper, geólogo gringo, padre de dos, pasó a mejor vida a los 64 debido a súbitas e inesperadas fallas cardíacas.

Dicen que los buenos mueren jóvenes; por ello debemos sacarle el jugo a la vida, pues el tiempo no espera a nadie. Cuando Dios llama, nos tenemos que ir.

¡Don Cal, sí que le sacó el jugo a la vida!

Las islas Marshall, Chicago, Houston, Milan, Beijing, y de regreso a Houston. 35.5 años a la par de mama Cooper (mi hermana mayor), pareja perfecta, hijos perfectos. ¡Tan orgulloso de Carmen, Julian & Lucas!

Don Cal salivaba los pancakes de blueberries de Carmen, mandatorios todos los sábados. "Pass me the warm maple syrup Caurmin", y a chuparse los dedos. También se chupaba los dedales con la magia cinco tenedores de "Caurmin", acompañadas de buen vino, y gloriosos postres. Hasta con gallo en chicha alucinó el gringo.

¿Cuál es el sinónimo de don Cal? Madre Tierra. Geólogo tenía que ser. Con sus hijos boy scout exploró profundas cuevas y cañones, conquistó muchas cumbres, la última en su bucket list, orgullo santaneco, Volcán Ilamatepec (24/11/21). Last eruption 2008, nos informó. Pan comido, apenas 7,143 pies, seguido de chapuzón en Coatepeque.

Según Cal, masticaba mandarín, y hablaba perfecto italiano. (Según Julian, ¡paja!). Di Xie Xie Cal (gracias en chino), por alucinante caminata de 4 horas sobre la Muralla China. Minúsculas hormigas arrastrándonos sobre la columna vertebral de nuestra Madre Tierra.

Gracias, Cal, por tu hospitalidad, por el mandatorio almuerzo de beef brisquet en Good Company, perfecto con Shiner Rock, cada vez que aterrizaba en Houston. Gracias por largas conversaciones a la par de la barbacoa o la piscina, en el bar o en la mesa, sobre Big Oil, aerolíneas, política, azúcar sanguínea, natación, cervezas del mundo, café, nuestros antepasados, nuestros hijos, Italia, y/o contenido reciente en The Economist o The Wall Street Journal.

Alma generosa. Suya la primera tarjeta de crédito que aparecía a la hora de pagar; siempre sumando propinas extraordinarias. Recuerdo que, para la boda de Katherine con Lucas (July 4th, 2019), insistí en pagar mi cuarto en Cabo San Lucas, y para que dejara de joder, me arrinconó y me dejó claro: "Carlos, I PAY FOR EVEEERYTHIIINGGG". Con razón no me dolieron las botellas de tequila que compré en el Duty Free.

Gracias también por pasar tu último Thanksgiving en El Pulgar. Tan lleno de vida, ¡recién escalaste el Ilamatepec!; radiante y dorado en tu última foto. ¡Increíble te nos hayás adelantado!

Nos harás tanta falta, inclusive tu sofoque cuando Carmen manejaba en territorio desconocido. Tus azaleas te extrañarán, tu Alfa Romeo te extrañará, tu bici te extrañará, la lorita Pepita te extrañará, la piscina de la Universidad de Rice te extrañará, United te extrañará, la madre naturaleza te extrañará.

Tenelo por seguro: el batón de tu legado ha sido trasladado con éxito a los mini Coopers (ya no tan mini), quienes seguirán tu ejemplo y cumplirán tu deseo de esparcir tus cenizas en la cumbre. Me apunto.

Cal no tuvo hermano, solo Sally su hermana; yo no tuve hermano, solo Carmen y Bibi mis hermanas; Cal era mi hermano.

¿Por qué los buenos mueren jóvenes? Porque cuando Dios llama, nos tenemos que ir.

Descansa en paz, broder.

Nota: Con nudo en el buche, sonrisas y lágrimas, este fue mi mensaje (en inglés), durante memorial en el que celebramos la vida de Cal, el martes 1 de febrero.