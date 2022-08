Mi corazón está triste

El miércoles pasado estaba a punto de salir de mi casa a una reunión. A las 8:13 a. m. en uno de los chats de WhatsApp me llegó la noticia. De inmediato me invadió una profunda tristeza y los recuerdos empezaron a llegar. Salí de mi casa sin terminar de creerlo, casualmente la ruta hacia mi reunión me llevó hasta el final de la Juan Pablo, estoy en el semáforo de la avenida Independencia, para tomar a la izquierda hacia el bulevar del Ejército y enfrente de mí la Cervecería La Constancia. Espontáneamente mi mente se va para adentro del edificio y recorro las diferentes áreas, subo las gradas hasta llegar a su oficina.

El semáforo cambia a verde y tengo que seguir mi camino, pero los recuerdos no paran y llegan al 16 de septiembre de 1981, mi primer día de trabajo en el Departamento de Mercadeo de La Constancia. Después de pocos días, llegó el momento de conocerlo, fue un encuentro casual, en medio de una reunión de trabajo, su personalidad era realmente impresionante, ahora puedo decir que con él conocí lo que ahora se llama "liderazgo moderno": inspirador, empático, humilde, visionario, con una gran capacidad de entusiasmar y predicando con el ejemplo. Yo tenía 25 años, él 35, la diferencia no era muy grande, pero a mí me parecía todo un personaje, un gran profesional de quien podía aprender mucho. Y sin ninguna duda así fue.

Licenciado Roberto H. Murray Meza, pasé mucho tiempo sin saber qué significaba la "H", luego sabría que era Henderson y eso me permitiría entender la broma que le hacían a un compañero de trabajo cuya esposa estaba esperando un niño y algunos compañeros decían que lo llamaría Henderson, porque era un nombre que le había gustado toda la vida y siempre había querido ponérselo a su primer hijo. No sé si él llegó a enterarse, pero estoy segura de que si así hubiera sido, también se habría divertido.

Su influencia se hacía sentir en toda la empresa, pero yo sentía que era especialmente cercano a Mercadeo, creo que disfrutaba involucrarse en nuestras actividades, nos mantenía bien controlados. Lo recuerdo llegar una mañana temprano a nuestra oficina con un periódico en la mano, nos llamó a todos los gerentes de marca, puso el periódico sobre la mesa y empezó a pasar las páginas, se detuvo en un anuncio de Pilsener, siguió y se detuvo en un anuncio de Suprema y finalmente creo que en uno de Regia, nos miró fijamente y nos preguntó: "¿Ustedes no se comunican? ¿Consideran adecuado publicar tres anuncios de nuestras marcas en un mismo periódico?" Lección aprendida.

Cuando sabíamos que saldría de San Salvador por carretera, tratábamos de convencer a su guardaespaldas que confidencialmente nos compartiera su ruta, para asegurarnos de que las vallas por donde pasaría estuvieran en buen estado, porque sabíamos que si no lo estaban nos lo estaría reportando por radio (no era tiempo de celulares) durante todo el viaje. Así era de completa su gestión, con pensamiento estratégico, pero también poniendo atención en los detalles.

Siempre he reconocido lo afortunada que fui al haber podido iniciar mi carrera profesional en La Constancia, realmente fue mi escuela de Mercadeo, ahí empezó mi pasión por esta maravillosa profesión que 40 años después me sigue llenando de felicidad. Pero el mejor regalo que recibí fue tener un mentor de lujo. Él nunca supo que lo consideraba mi mentor, no era necesario que lo supiera, empecé a aprender de él desde el día uno.

Hago mías las palabras del padre Jaime, de la Parroquia Cristo Redentor. Doy gracias a Dios por haberme encontrado al Lic. Roberto H. Murray Meza.