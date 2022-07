Mi cuerpo es mío al igual que mi corazón

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) informó durante la reunión en Davos convocada por el FORO ECONÓMICO MUNDIAL en mayo pasado que "el deterioro del clima se está produciendo más rápido de lo previsto…" El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que esto "es un código rojo para la humanidad. Debemos aunar fuerzas ahora para evitar la catástrofe climática". https://es.weforum.org/agenda/2022/03/lo-que-el-informe-del-ipcc-nos-dice-sobre-la-necesidad-de-una-accion-climatica-radical/

Por otro lado, en Estados Unidos, fue declarado judicialmente por su más alto tribunal jurídico que la autorización de realizarse o no un aborto libre en toda la nación no está incluido como un derecho en la Constitución y que, por lo tanto, cada estado deberá consultar a sus habitantes si se vuelve ley o no la posibilidad de realizarlo en sus jurisdicciones. A raíz de esta última noticia, la frase "mi cuerpo es mío" se ha hecho viral.

Estas situaciones tienen a mi parecer bastantes concordancias: efectivamente, existe una creciente tendencia hacia el respeto del medio ambiente, ya sean los niños más pequeños hasta los adultos mayores alrededor del mundo; o trabajadores junto a sus directivos independiente de cualquiera industria; estamos unidos por la preocupación por actuar de tal manera que podamos heredar un mejor planeta a las nuevas generaciones. Una cultura de cuidado de la naturaleza incluye cuidar el cuerpo y el corazón (afectividad y salud mental) de cada persona.

Personalmente, la frase "Mi cuerpo es mío" me hace querer buscar el más profundo significado humano del gesto sexual y erótico con respecto a mi afectividad e intimidad. Esta idea me parece está detrás de esta descripción del Dr. Francisco Moya: "Todo gesto del cuerpo, todo sueño, toda alteración de la voluntad, es un mensaje simbólico que nos llega desde el corazón espiritual de la persona para que cambiemos y reorientemos el sentido de nuestra vida".

La tendencia hacia el bienestar verde no es nueva: De acuerdo con el Dr. Joseph Stanford, médico familiar de la Universidad de Utah, si una mujer y un hombre necesitan encontrar un método de planificación fundamentado en una antropología realista, ecológica y amigablemente verde, necesitan primero comprender el carácter personal del cuerpo humano, que dimensiona lo sexual en sus diferentes componentes, tanto espiritual como físico, psicológico, cultural y biológico.

Los métodos que cumplen con estos requisitos son los métodos naturales de regulación de la natalidad (la sexualidad verde la llamo yo), tienen la cualidad de fortalecer los lazos de amistad y amor entre los esposos, permitiendo experimentar el valor de la confianza mutua, generando un talante de cuido responsable del uno por el otro en sus intereses y necesidades verdaderas. Demanda fe mutua que sabrán cumplir con la suave disciplina que se requiere para su éxito.

Al volverse médico ecológico, el profesor Stanford decidió nunca prescribir anticonceptivos químicos y hormonales que no presenten claras evidencias de cómo trabajan para evitar la concepción, pero dándoles al mismo tiempo a sus pacientes la alternativa de usar los métodos naturales, informándoles sobre la fertilidad femenina y sus ciclos, en orden a poder espaciar o buscar los nacimientos, permitiendo a las parejas vivir una sexualidad responsable sin dañar su conciencia ni su amor conyugal.

Estudios recientes indican que las parejas que utilizan los métodos naturales o verdes los eligen por los beneficios físicos implicados en estos y por razones religiosas. Sin importar las razones, evidencias claras señalan que los métodos naturales, si se les compara con otros métodos artificiales, explica el Dr. Stanford, presentan un mayor índice de usuarios por los siguientes beneficios: recuperar la mentalidad de "conquista del amor"; un conocimiento más profundo de la sexualidad como un don venido de Dios más que una capacidad biológica que se puede manipular o evadir a gusto; una mejor disposición de ánimo para asumir un nuevo embarazo cuando el momento sea adecuado, disminuyendo las llamadas "sorpresas o accidentes", porque se acepta libremente estar abiertos a la vida; constantemente reevaluación de sus decisiones de posponer el embarazo; se aprende y asume una actitud de corresponsabilidad en sus decisiones sobre su fertilidad; la pareja aprende que los momentos de abstinencia de contacto genital necesarios para cumplir adecuadamente con el método natural son oportunidades de vivir el amor desde los espacios de amistad, ternura, consideración y sentido del humor. Otro beneficio es el enfoque saludable superior que representa a la hora de tratar la ginecología y salud reproductiva femenina.

Desde esta mirada natural de los gestos humanos del cuerpo, incluyendo el acto sexual, se requiere que los esposos o las parejas o las mujeres estemos abiertos a descubrir la sexualidad como ecología humana, es decir, requiere una actitud de respeto por la realidad y los procesos naturales.