Mi cuerpo, mi gesto personal de libertad

Desde el punto de vista de la ciencia de la Antropología Trascendental, el cuerpo humano es parte del universo, pero no se diluye ni confunde con el hábitat en que se encuentra... De acuerdo con el Dr. Francisco Moya, médico especialista en Radiología y fundador del método científico de la Palingenesia (Palin = Volver a; Genesia = Nacer), "la Física, la Química, la Filosofía, la Metafísica..., se dedican al estudio de la Naturaleza y, por tanto, no contienen entidad suficiente para explicar a la Persona Humana. Solo una Antropología clara puede explicar a la Persona desde todas y cada una de sus características. Consideramos que la Persona no es más de lo mismo de lo que encontramos en el cosmos, que en la Persona hay algo más, hay un además. Que ese además solo se puede encontrar haciendo introspección en la propia Persona y para ello hay que abandonar el límite mental y adentrarse en niveles profundos de conocimiento. A través de esos conocimientos presentes en el interior de la Persona podemos llegar hasta su Centro Íntimo". https://www.saluddelapersona.com/qu%C3%A9-es/

Efectivamente, según este investigador del cuerpo como el máximo gesto humano personal, "la enfermedad, los conflictos, los desaciertos continuados, los sueños... son un mensaje, una expresión simbólica, originada en el Centro Íntimo de la Persona para avisarnos que debemos cambiar en algo, si queremos actuar siguiendo el verdadero sentido personal de nuestra vida. Son mensajes internos, desde ese conocimiento profundo superior, que nos obligan a centrarnos, nos obligan a actuar según el verdadero sentido de nuestra vida, que está dictado por ese Centro Íntimo. Esas llamadas simbólicas serán tanto más fuertes y graves cuanto más nos desviemos de nuestro camino personal".

Si además agregamos que dentro de ese Centro Íntimo en cada individuo lo que vamos a encontrar son tres elementos o trascendentales originales y únicos, a saber, el amor, la libertad y el conocer personal, podemos llegar a concluir que el cuerpo humano es el gestor que puede mostrarnos los tesoros que hay dentro del corazón humano, si buscamos la sabiduría detrás de abandonar el límite mental.

Me gustaría referirme a uno de los tres elementos que hay en el fondo de la intimidad personal: la libertad. Según uno de mis autores favoritos, Ricardo Yepes Stork, ser libre es ser dueño de los actos propios y del principio de esos actos. Por lo tanto, se puede ser responsable del desarrollo de la vida y del destino ya que se puede elegir ambos... La libertad no significa ausencia total de principios éticos, ni tampoco que cada uno es libre de elegir el error, o lo que espontáneamente tiene ganas de hacer, aunque le dañe. No basta ser libre de elegir una cosa o una acción sino sí que se ha de preferir aquello que nos permite desplegar y crecer en humanidad, sacando la mejor versión de sí mismos.

Según Yepes, ser libre, ejercer la libertad, tiene cinco momentos simultáneos:

* El deseo: Es la búsqueda de la unión o disfrute de lo deseado, que nos lleva al gozo. En pocas palabras, es querer algo, alguien o un ideal.

* Elegir el pasado. Se puede elegir rechazar o aprobar lo que uno ya es, y al modo en que convive con su propia realidad: hijo de tales padres, nacido en tal ciudad y año, gordo, flaco, alto o bajo, etcétera. Esto se lleva a cabo diciendo sí o no.

* Elegir el futuro. A esta elección podemos llamarla "dominio o poder, posibilidad", porque me permite estar en una situación de decidir acerca de lo que será mi futuro; es estar por encima de las cosas que me pasan, siendo yo al final quien decide qué es lo que va a pertenecer a mis circunstancias. Es decidir sobre aquello que puedo hacer, porque depende de mí.

* Libertad o voluntad creadora. El ser humano tiende a hacer brotar de su intimidad creaciones artísticas, técnicas, porque su inteligencia es creadora.

El último uso de la libertad, de la voluntad, se llama amor, "que consiste en el reconocimiento y afirmación de una realidad (o persona) por lo que en sí misma es y vale. Amar es deleitarse, alegrarse, en el bien del otro...". Amor benevolente es la respuesta voluntaria a la captación que hace la inteligencia de las cosas como son en sí mismas, Amar radica más en la voluntad que en los sentimientos. Amar equivale a entregar la libertad, la voluntad que tenemos.