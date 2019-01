Mi entrevista con la BBC

Dije a la BBC que Bukele no ganará, las encuestas fallan, ha cometido errores serios que muestran violencia e inestabilidad, amenaza marchar como presidente a la Asamblea, incitar a invadir el TSE por "sospechas de fraude", el fracaso monumental del Facebook Live, mentir constantemente, rodearse de los peores, basar su campaña en el odio.

Primero dije que las encuestas no son predicciones exactas, que son más las que fallan que las que aciertan en el mundo, en la presidencial pasada daban ganador a Tony Saca y tercero a Sánchez Cerén, ganó este; para alcalde de San Salvador en marzo le daban empate técnico a Muyshondt y J. Rivera, ganó Neto por 34 puntos, Ortega decidió ir a elecciones por la masiva ventaja de las encuestas y perdió con Violeta Chamorro, en Colombia todas las encuestas daban ganador al Sí y ganó el No, todas pronosticaban que el Brexit no pasaba y pasó, en 1950 Dewey ganaba a Truman en EUA por 30 puntos, Truman ganó... y así cientos de ejemplos.

Que creo que Bukele no ganará a pesar de las encuestas y la burbuja de marketing populista que lo ha mantenido a la cabeza, por varias razones: la raquítica estructura electoral territorial de GANA, sumada a la serie de errores serios que ha venido cometiendo, amenazar que de presidente marcharía con el pueblo y el ¿ejército? a la Asamblea si pasaran leyes "inconvenientes", la invasión violenta al TSE por "sospechas de fraude" que GANA desmintió, no asistir a debates de la UES y ASDER, montando supuesta transmisión simultánea en vivo, descubriose que fue grabada antes y su supuesto plan de gobierno fue un burdo plagio y "copy-paste’ del aeropuerto de Abu Dabi y otros..., su absoluta falta de visitas a territorio, a estrechar manos y que lo miren a los ojos...

Sobre sus fortalezas para gobernar no le encuentro ninguna, ya fue funcionario, dos alcaldías que dejó altamente endeudadas y en ambas lo señalan de negocios turbios, en Nuevo Cuscatlán lo escogieron para que otorgara permisos de desarrollo y factibilidades de agua exprés a tierras que no las tenían, que su padrino y otros compraron, saltaron trancas y se dio. En la de San Salvador le descubrieron y demandan por comprar un edificio valuado en unos $850 mil por el fisco, en más de $35 millones en arrendamientos. Además le señalan por vender dos terrenos municipales a precios muy por debajo de su valor a una compañía que construiría mercados, dejando firmado el permiso. Lo acusan ante la fiscalía de "ganar" siendo funcionario (prohibido por la ley) con su compañía de publicidad contratos por $38 millones, renunció por apariencias pero esa compañía le pasó $850 mil aproximadamente, que no declaró ni pagó impuestos, acusado de falsedad material por falsificar un documento y de evasión de impuestos. Para muestra de honestidad para no gobernar suficiente.

Preguntó el corresponsal que si triunfa tendría vinculaciones con GANA, el partido señalado como el más corrupto, le dije que ya las tiene, el fundador y financista es Tony Saca, la primera voz la lleva Herbert Saca, operador político clandestino en los gobiernos de Saca (ahora preso) y Funes (huyendo) y de la desprestigiada gente de GANA con quienes no se deja ver, menos tomarse fotos, necesitaría al menos los votos de sus 10 diputados.

Además de la honestidad es fundamental el carácter y fibra moral, Bukele es narcisista, egocéntrico, inestable emocionalmente, miente constantemente, sobre su religión, ideología de derecha o izquierda y todo, no es de fiar. Lo acusan de consumir cocaína y lo desafían un psiquiatra y un acusador a someterse a un antidopaje de cabello, no responde.

No debate, no da entrevistas a menos que él controle toda la situación, inflaron una burbuja populista con un candidato virtual y ha pinchado.

Su discurso de odio y división, lo que menos necesita el país, no triunfará.