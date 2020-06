Mi padre, el violoncelista, el hombre más fuerte del mundo...

Hace casi 4 años, escribí por primera vez sobre "Mi padre, el violoncelista" (LPG, 4.9.2016). Ahora, Día del Padre, vuelvo a recordarlo con especial admiración y cariño. El mío, debo admitirlo, fue un ser especial, un poco raro para muchos, talvez por ser rumano de origen transilvánico..., y por ser músico, especímenes diferentes dentro de la especie humana...

Nesti Aroneanu era su nombre, rumano, de padres judíos, cuyo padre médico y humanista, secretario general del partido socialista, fue arrestado y asesinado al negarse a parar una huelga de trabajadores, dejando a su madre viuda con cuatro hijos varones. A los 12 años comenzó sus estudios musicales y al terminar su bachillerato se fue a estudiar música y violoncelo a la Escuela Normal de Música de París con los más grandes: Casals, Alexanian, Fournier, Cortot, Thibaud, Boulanger.

Con su hermano Eugène, que fue un destacado jurista en los juicios de Núremberg, se unieron a la resistencia difundiendo programas de radio en rumano. En la víspera de la toma de París por los nazis en 1939, la inteligencia de la resistencia lo animó a salir y adoptar otra identidad mientras leía una novela de un escritor de apellido Arène. Quiso conservar sus iniciales convirtiéndose en Nicolás Arène. Del sur de Francia, cruzó los Pirineos donde fue capturado y preso en Lérida, y liberado por la influencia del cónsul inglés amante del violoncello, dando su primer concierto en Barcelona. Después fue a Madrid donde fue contratado para una larga gira de conciertos desde Argentina a México. Un día llegó a El Salvador donde el oficial de migración le preguntó "¿profesión?", "músico" respondió el chelista de la mejor escuela del mundo. "Sin profesión", escribió el oficial de migración...

Por la poca gente que llegó a su concierto y por el calor que lo sofocaba decidió marcharse, cuando le ofrecieron un segundo concierto en el Teatro Nacional del que se enteró mi abuelo Alberto Guerra Trigueros, amante del violoncelo. Al concluir el concierto, acompañado de su esposa y sus dos hijas, lo felicitaron. De la mayor, María Teresa, la bailarina, se enamoró el chelista, quedándose por amor en este pulgarcito de América, procreando cuatro hijos.

Fundó y dirigió el Conservatorio Nacional de Música, durante tres décadas tuvo programas semanales de televisión de música de cámara, escribiendo ese día un artículo sobre el compositor y su obra en su programa "Concierto" transmitido después en cada uno de los países centroamericanos donde dio muchos conciertos. Después de tanto luchar por la formación musical en nuestro país, en sus momentos de frustración decía "no hay con quién", expresando la ausencia de voluntad y de contrapartes.

Un dia a mi hermana Michelle y a mí, de ocho y seis años, nos llamó para contarnos algo muy importante, con la condición que no podíamos contárselo a nadie. Nos dijo que su nombre no era Nicolás Arène, sino Nesti Aroneanu, que él no era francés sino rumano, y que era judío de padre y madre. Y que si accedió a que fuéramos bautizados y que estudiáramos en colegios católicos fue para protegernos por tanto antisemitismo que veía en El Salvador y Centroamérica.

No obstante sus espaldas anchas, sus brazos y piernas eran delgadas, un poco huesudas. Me dijo que eran músculos de Arène, que yo con solo seis años ya comenzaba a desarrollarlos, y que él era el hombre más fuerte del mundo, que había luchado con Tarzán varias veces, y que siempre le había ganado. Un día visitando a su familia en París, recibí una carta en francés de mi tío Eugène que mi mamá me tradujo, donde me contaba que Tarzán viajó especialmente del corazón de África a París, para medirse de nuevo con mi padre que lo había vuelto a "cachimbiar" como decimos en buen salvadoreño. Para mi infinito orgullo, esa fue la prueba irrefutable, que mi padre, el violoncelista, seguía siendo el hombre más fuerte del mundo...