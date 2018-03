Mi semana pasada con el CNSCC

Lee también

Los crímenes llaman más la atención que los planes para combatir la violencia, la ciudadanía está más informada de las malas que de las buenas noticias. Ante la complejidad de la violencia, compleja y multicausal, tanto los consejeros como expertos externos en seguridad, coinciden que es un plan bien estructurado, que atiende integralmente el tema.La semana anterior viví como miembro del Consejo dos eventos esperanzadores que traslado a los lectores como una vivencia personal, desde mi óptica personal, ambas muy positivas.La primera fue una visita a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, invitó al Consejo para conversar con los diputados de la Comisión nuestra opinión sobre la prórroga de las llamadas medidas extraordinarias financiadas con impuestos específicos, ya que hay buenos resultados. Dicha Comisión lleva al pleno la prórroga de las medidas y su financiamiento y segundo, y quizá la razón más importante por la que fuimos llamados, es para asignación de los fondos, no coincidían todos sobre cuánto se destinaba a represión y cuánto a prevención.ARENA en un principio se oponía pues había puntos que no les satisfacían, rendimiento de cuentas específico y la evaluación de lo ejecutado con la falta de rendimiento de cuentas detallado y controles. GANA se opuso en un principio, luego decidió que daría sus votos. Aquí viene la primera cosa buena, los proponentes tenían 46 votos asegurados, suficientes para mayoría simple; sin embargo, privó el espíritu de mantener este plan como uno de nación y no como de un partido o del gobierno. Con muy buen tino, el presidente de la Comisión, el coronel Almendáriz, propuso que se le diera más tiempo e información a ARENA para que lo estudiara mejor y no lo llevaran a votación sin que ellos participaran.La sesión fue larga y rica en contenido, las explicaciones del Consejo, entre los cuales hay miembros del Gobierno y civiles, parece satisfizo a la comisión. Insistimos en que el Plan El Salvador Seguro debe ser un plan de nación y no de un partido político o del gobierno, prevaleciendo el país sobre intereses político-partidarios, a lo cual los diputados afirmaban efusivamente con la cabeza.Los diputados Rodrigo Ávila y Mauricio Vargas, de ARENA, llegaron bien preparados, hicieron las preguntas que correspondían, el Consejo y el Gobierno respondieron lo que podían en ese momento y ofrecimos enviar mayor información en forma permanente y estructurada a la comisión. Mi impresión fue muy satisfactoria, pareciera que el tema de seguridad está pasando a ser plan de nación.La segunda fue una visita a la ocasión de la primera piedra de los reclusorios temporales, el primero construido frente a Mariona con cuatro módulos con compañías diferentes que podrán finalizar en 6 o 7 meses, posteriormente para el día que se publique esto me han invitado, pero no puedo asistir a un acto similar en Izalco.La buena nueva es que los reclusorios temporales que se están construyendo extraerán de la cárcel a unos 15,000 internos, rompiendo el inhumano hacinamiento que se vive en los penales y que lejos de permitir rehabilitación fomenta la criminalidad de ahí, a estos reclusorios temporales trasladarían a los enfermos terminales, reos de baja peligrosidad y a quienes tienen muy avanzados los años de sentencia que están cumpliendo, igual están sustituyendo y depurando personal que ha servido a la corrupción dentro de los penales, los que introducían teléfonos y otros ilícitos; este plan contribuye en una forma importante a regularizar la situación con penales más adecuados y menos hacinamiento es más fácil el control para que la cárcel sirva como debe de ser y no como un refugio u oficina de los jefes para desde ahí enviar órdenes para cometer delitos.Siempre es agradable comunicar buenas noticias.