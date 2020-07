Mientras la pandemia sigue haciéndose sentir, los desencuentros institucionales prevalecen peligrosamente

Las experiencias vivas y las cifras estadísticas ponen cotidianamente de manifiesto que el coronavirus no sólo se ha instalado de manera desafiante prácticamente en todas partes sino que todo indica que no se ven señales identificables del fin de dicho fenómeno invasor. Aunque esperamos que, en los hechos, el final de la pandemia esté lo más próximo posible, la verdad es que tenemos que aceptar, como un signo de los tiempos, que nada de lo que quede después será igual a lo que teníamos antes, y tal evidencia hay que aceptarla con todo lo que implica, comenzando por el reconocimiento de que si no nos movemos en la línea correcta cualquier crisis que sobrevenga tendrá efectos impredecibles. En esta coyuntura todo parece que se nos viene encima, y en especial los devastadores efectos en el empleo y en la sostenibilidad de las empresas; y por eso hay que esforzarse más que nunca para que el país se mantenga a flote con augurios favorables.

Hay una disputa sostenida entre los actores políticos de más alto nivel sobre qué medidas restrictivas tomar para ir revirtiendo el avance de los contagios; y como ya está visto que tal desentendimiento no se percibe superable en la atmósfera actual, ese debería ser el mejor estímulo para impulsar la disciplina por otros medios que en verdad pueden ser los más eficientes, como decir una campaña que penetre en el ánimo de la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas de autocontrol, entre las que el distanciamiento social está en primera línea.

De muy poco serviría una nueva cuarentena estricta y obligatoria si al concluir ésta el desorden vuelve a imponerse, como si nada hubiera pasado. Lo verdaderamente significativo es convencer a los ciudadanos para que se autodisciplinen en su propio beneficio. Y esta necesidad imperiosa es un imperativo en todas partes, porque ya hemos visto cómo en países que empezaron a volver a sus actividades corrientes la curva de los contagios se disparó hacia arriba y hubo que retomar el régimen restrictivo. Por eso la clave está en que las poblaciones acaten la disciplina básica.

Se habla hoy de un régimen restrictivo focalizado en los lugares donde los contagios tienen más volumen e incidencia; pero la retranca al respecto está en la falta de información gubernamental sobre la expansión territorial del virus. En términos generales, se viene haciendo referencia a que los datos escasean o son incompletos y a que la transparencia no se hace valer. Aquí hay un punto de desacuerdo institucional que no permite avanzar como se debe.

Vemos sumamente difícil que se logre salir de esta especie de tensión laberíntica en lo que falta de aquí a las elecciones del 28 de febrero por venir; pero al menos debería haber un empeño elemental para no complicar más las cosas, sobre todo cuando cada día los efectos se hacen más dañinos para el conglomerado. Una buena dosis de sensatez básica sería lo mejor que podría pasarnos para no seguir complicando más las cosas.

Todo lo que viene en el país mientras la pandemia siga presente y cuando vayamos entrando en esa nueva normalidad de la que se viene hablando recurrentemente requerirá nuevos parámetros de comportamiento nacional, acompañados de sus respectivos protocolos. Lo que sí podemos tener como cierto es que no se podrá volver a la improvisación irresponsable de siempre.

Asoma sin duda una nueva época, inducida por las devastaciones de la crisis pandémica, en la que todos iremos teniendo que ajustarnos a estilos de vida que salvaguarden la sana convivencia y garanticen la vigencia del progreso real dentro de la normativa democrática. Si esto es así, podremos decir que las opciones constructivas van ganando terreno en nuestro medio.