Gran parte de lo que ocurre actualmente en El Salvador ya ha ocurrido en el pasado. En diferentes circunstancias y con otros personajes, pero ya ha pasado. Es siempre el mismo guion y el mismo final. La repetición es desagradable, y cuando se acumula indefinidamente en espirales infernales, tiene resultados desastrosos. Termina siendo una bomba de tiempo, justamente.

Un momento decisivo de la representación, equivalente a la revelación en el esquema aristotélico de la tragedia clásica griega, es siempre el mismo: investigaciones de El Faro. Pasó con los gobiernos anteriores y hubo siempre la misma reacción: mentir antes de aceptar el desenlace ya conocido. Con el gobierno actual el proceso de reconocimiento quizás sea más largo, pues los bukelianos son sin duda un poco más tercos, y un "poco más" de todo.

El Faro señala, con pruebas y fotos, que Bukele ha negociado con las tres pandillas. Mientras tanto, este sigue burlándose, acusando a la oposición, a Soros y a cualquier chivo expiatorio que se le ocurra. Está hecho prisionero de las maras y no quiere que se sepa. En particular porque son las pandillas las que tienen todo el poder y el famoso control; y sabemos cómo terminó el episodio similar en 2015, con un alza histórica de homicidios. En general porque lo simbólico es fundamental: es la gran mentira de este gobierno. Si confiesan, se abre la caja de Pandora; si han mentido sobre eso, han mentido en mucho más, si no es que en todo.

Siguen repitiendo que son diferentes de los "mismos de siempre" y que luchan contra la corrupción. Mientras tanto, el oficialismo busca sistemáticamente la opacidad, blindando por ejemplo las compras realizadas por el gobierno durante la pandemia pese a que presenten irregularidades.

Bukele afirma que ha marcado el fin de la posguerra y anuncia que busca 20,000 jóvenes para "defender a nuestra patria de sus enemigos internos y externos". Mientras tanto, esta semana estudiantes protestaron para reclamarle al Ejecutivo los fondos para sus becas. Pues, solo quieren poder estudiar.

Estudiar para demostrar, como lo han hecho por ejemplo especialistas reconocidos internacionalmente, por qué la ley del bitcóin es una mala y peligrosa idea. De hecho, hay una importante (quizás la primera contra el gobierno) desaprobación al respecto en la población. Mientras tanto, Bukele muestra sobre todo que privilegia –esta vez explícitamente– sus intereses personales a los del país.

Mientras que el presidente bromea sobre el bitcóin haciendo pedidos a KFC por Twitter, sale el video desgarrador de dos hermanitas salvadoreñas que llegan llorando, con hambre y sed, a Estados Unidos. Buscando a su mamá, huyendo de un abandono a otro, de un infierno a otro. Las niñas tienen respectivamente dos y ocho años. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 2,115 menores de edad salvadoreños llegaron sin acompañantes a la frontera sur estadounidense solo en julio. Es decir, 68 por día, dos cada hora. La cifra más alta de los últimos cuatro años.

Mientras tanto, eso, la realidad. Los salvadoreños enclaustrados en problemas profundos. Y Bukele dejará sin duda el país en un peor estado que en el que lo encontró; a fuerza de mentiras y desilusiones, por la enésima traición, habrá definitivamente terminado de aniquilar un elemento fundamental en la gente, la esperanza. La esperanza de que algún cambio positivo aún es posible.