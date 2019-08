Migración: ¿qué nos espera? (y III)

Entre la espada y la pared. Sin duda, el tema migratorio se está convirtiendo, especialmente para la región, en un problema cada vez más complicado y difícil de arrostrar. De hecho, cuando el mismo ya aparece claramente planteado en la agenda político-partidaria en EUA para hacerse de la Casa Blanca, y ello coincide con las recientes visitas de altos funcionarios del gobierno federal y de la Cámara de Representantes a ciertos países, inevitablemente se cae en la cuenta de que tanto republicanos como demócratas nos están utilizando, aunque estos últimos generalmente se colocan de nuestro lado.

En ese marco, la figura del "Tercer país seguro" --la más reciente ofensiva del señor Trump para frenar a como dé lugar el ingreso de indocumentados, especialmente de aquellas personas provenientes del Triángulo del Norte-- no persigue otra cosa, según algunos medios estadounidenses, que solidificar su base, de cara a las elecciones de 2020. Como es sabido, México y Guatemala ya han sido "convencidos" de que acepten esa figura, aunque los alcances y detalles de los instrumentos que la sustentan, no sean del conocimiento público. En nuestro caso (y en el de los hondureños), no se ha llegado a ese punto y ni siquiera se ha hablado sobre el mismo, según declaraciones que al respecto ofreció la canciller Hill en un programa televisivo. Sin embargo, flotan en el ambiente muchas inquietudes sobre lo que puede estar detrás de las visitas que recientemente hicieran los presidentes de ambos países a México; más allá del ofrecimiento de ayuda monetaria del presidente López Obrador a sus homólogos, para contribuir a la generación de empleo.

Esto ha llevado a muchos a pensar que el país azteca pudiera estarse convirtiendo en una especie de cabeza de playa para apuntalar la más reciente ofensiva anti inmigrante del señor Trump, con la intención de facilitar su extensión a todo el istmo centroamericano; esto, a partir de la total militarización de su frontera con Guatemala. Si México está o no jugando ese papel, solo los implicados directamente lo saben; sin embargo, los hechos no pueden ocultar esa pretensión expansionista de la actual administración estadounidense. Esto quedó de manifiesto durante la reunión de ministros de seguridad de Centroamérica y Panamá celebrada en este último país la semana pasada (en la cual, por razones entendibles, no hubo participación nicaragüense, pero si colombiana), donde el secretario interino de seguridad de EUA confirmó la consigna de su gobierno de que toda la región se convierta en un muro de contención para los migrantes de Asia y África.

Pero, por el momento, lo preocupante es el papel que jugaría Guatemala como "Tercer país seguro", especialmente para los salvadoreños y hondureños, sin obviar las reacciones adversas expresadas por su presidente electo ante los supuestos compromisos adquiridos por el actual gobernante. La situación para nuestros migrantes potenciales se tornaría caótica, en la medida en que la medicina recetada a Guatemala, solo aplicaría a aquellos que buscan asilo político y no a quienes dejan sus países por motivos de inseguridad o falta de oportunidades, como es el caso nuestro. Quien hizo esta aclaración, según información procesada por un matutino local, fue un asesor migratorio de la Casa Blanca, quien además cometió un exceso al asegurar que al aceptar Guatemala las condiciones "sugeridas" por EUA, "los hondureños y salvadoreños van a preferir buscar una mejor oportunidad económica en sus propios países". .

La CEPAL ha elaborado un "Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo del Norte y el sur de México" que, de materializarse, sí contribuiría a ese propósito. Pero por su propia naturaleza, esta iniciativa involucra inversiones cuantiosas de todo tipo, cuya procedencia y apoyo político, se desconocen.; además sus resultados sólo se verían en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacemos" con una economía que se mantiene a flote por las remesas familiares? No somos totalmente pesimistas, pero por de pronto sentimos que estamos entre la espada y la pared.