Millennials: oportunidades y frustraciones

Conversaba con jóvenes de la generación "Y" o Millennials (nacieron entre 1979-1994), que expresaban su descontento, angustias y desesperanza. Son, en general, la generación más preparada, con más estudios que sus padres, pero que se siente "desilusionada". Le sigue la Generación Z (1995 a la fecha), con características similares, pero con marcadas diferencias.

Normalmente escucharon que debían estudiar para aspirar a un empleo con buen salario. Y ahora se preguntan: "¿Para qué estudié?, no encuentro trabajo y cuando lo hay, me ofrecen un pago como profesional entre $30 o $50 sobre el salario mínimo". "No te asombres", recalcó otra joven, "a mí con dos maestrías, me ofrecieron $500 mensuales". Ante esta situación, dejan la casa de sus padres con mayor edad, no tienen condiciones para comprar y mantener una vivienda o un carro.Por esto, son la generación con más problemas de estrés, ansiedad y depresión. Este es el origen de un desencanto que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en enojo y causa de la ruptura de la paz social en muchos países.

En el artículo "Millennials: qué salió mal con la generación que pasó de ser ambiciosa a ser infeliz"de Paula Adamo Idoeta, publicado en BBC News Brasil (4/ago/2021), dice que se esperaba que los Millennials fueran una generación disruptiva, porque son los primeros que nacieron en la era digital, mayoritariamente con acceso a computadoras, teléfonos celulares y tablets, y así, han tenido más acceso que nunca a la información. Entonces, ¿qué más se le podría pedir a esta generación "afortunada", que estaba llamada a ser la generación disruptiva que cambiaría el mundo?

Sí, han sido afortunados, pero poco se dice que ellos han vivido la Gran Recesión 2008-2009 y la pandemia del covid-19, caracterizadas por despidos, falta de empleos, alza de precios, más una rápida transición a la economía digital, que ha cambiado la forma y condiciones cómo se ofrecen los empleos. Hoy, el mercado laboral, en gran medida, plantea la denominada economía gig, con trabajos temporales para emprendedores y trabajadores independientes o freelancers, con amplio conocimiento y uso de tecnología. Son empleos propios de la informalidad, sin seguridad social que dejan poca capacidad de ahorro, con desventajas para cuando deseen jubilarse.

Jason Dorsey, presidente del Centro de Cinética Generacional (Texas), cuando presentó un estudio (junio/2020) expresó que por "la crisis actual (causada por la pandemia), los Millennials, en promedio, han experimentado un crecimiento económico más lento desde que ingresaron al mercado laboral que cualquier otra generación en la historia del país", y The Washington Post la calificó como la generación "más desafortunada en la historia de EUA".

Dorsey explica: "Los Millennials llevarán estas cicatrices económicas por el resto de sus vidas... ingresos más bajos, menor prosperidad e hitos de vida retrasados, como la adquisición de una vivienda". Viven "momentos decisivos" que influirán en sus temores, forma de vida, opciones educativas, cultura, entretenimiento, valores y sus percepciones del futuro, todo amplificado por un mundo altamente interconectado, donde expresan libremente su insatisfacción y percepción política.

Sin embargo, son la primera generación que demandan medidas contra la desigualdad salarial y laboral de género, como las limitadas oportunidades de acceder a cargos directivos. Están desilusionados o frustrados, pero sin dudas, por sus capacidades, contribuirán a forjar un mundo mejor.