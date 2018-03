Ministerio de Educación incluirá otras asignaturas

Lee también

Volviendo al tema que nos ocupa, felicitamos al ministro de Educación, licenciado Carlos Canjura, por haber incluido esas materias que mucha falta hacían; es lamentable no haber incluido las asignaturas de Geografía e Historia, porque al preguntar a un alumno de grado superior por la ubicación de algún lugar específico del país y no sepan; de Historia desconocen mucho también, aun la historia del país. Recordamos que en la administración del ministro de Educación licenciado Walter Beneke modificó completamente el programa escolar y desde allí viene la falla de dicho programa.Los adultos mayores solo usábamos un cuaderno único y nos era suficiente. En esos tiempos no existían deserciones escolares.