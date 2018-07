Mirando de cerca el entrampamiento

La elección de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional es una de las responsabilidades más relevantes de la Asamblea Legislativa. Su influencia en la vida democrática del país es enorme, lo demostraron los salientes, que con su compromiso, agallas e independencia fueron un parte aguas, de salas tibias, desteñidas, sometidas al poder político presidencial, que también dominaba a la Asamblea y un nuevo viento fresco de independencia que reivindicó el derecho ciudadano a la democracia e incidencia en el poder, lo que había sido secuestrado por los partidos políticos, más bien, por las cúpulas de los mismos. Eso cambió para bien.

Ahora los diputados enfrentan la elección de 4 nuevos magistrados para esa sala y uno para la de lo Civil. Los ciudadanos seguimos muy de cerca esta elección vital, que a este día se encuentra entrampada, analicemos el impase.

La elección de magistrados debe ser por mayoría calificada, 56 votos, los que no tiene ningún partido solo. ARENA con 37 diputados no puede elegir a nadie sin los votos de PCN, DC + algunos de GANA o el FMLN. Sin embargo tiene poder de veto para cualquier elección, pues sin ellos no se llega a 56. De manera que cualquier magistrado para ser electo tiene que contar con los votos de ARENA. Pueden vetar pero no elegir solos y según conversaciones con miembros de su alta dirigencia, la situación no se da aún para que puedan votar por las propuestas de GANA y el FMLN, pero sí para vetar a quienes consideran inaceptables y están dispuestos a esperar.

La dirección de ARENA y el candidato presidencial están claros y firmes en que deben elegir bien, aunque no se cumplan los tiempos y que una mala elección perjudicaría al país y les pasaría factura en la elección presidencial, ese es consenso tomado.

Dos personajes encabezan las listas comunes de partido y asimismo están en la lista de inaceptables para ARENA ahora. Hace unos días algunos diputados estaban indecisos o proclive a ellos, el rechazo del resto de la fracción, de la alta dirigencia y del candidato presidencial puso las aguas a nivel, en donde debieran haber estado siempre.

Sobre el Lic. Carlos Rafael Pineda Melara, actual jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se ha escrito suficiente y el partido mayoritario lo descartó. Él tiene en sus manos investigaciones sobre aumento de patrimonio cuestionado de varios diputados que lo elegirían, el conflicto de intereses es clarísimo y lo descarta. Se le señala adicionalmente por haber retrasado investigaciones de su competencia sospechosamente en el último año, en lo más alto de la Asamblea, caso cerrado, él no será.

El otro caso sensible, porque GANA lo defiende con pasión y el FMLN quiere que les cedan en algo a sus aliados para dar sus votos, es el de Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, actual procuradora general de la República. ¿En serio, señora? escribe una columnista de El Faro. Ella es protegida de Guillermo Gallegos, señalado en Probidad y el cargo para que la proponen es en la Sala de lo Civil, en que podría incidir en descargo de su protector. La acusan adicionalmente de no haber hecho nada en la Procuraduría y de ser fundamentalista religiosa que obliga a su personal a seguir sus creencias y si no al menos sus actos. Tampoco ella tendrá los votos de ARENA, según me dijeron.

Qué bueno que los tricolores adoptaran esa postura después de que al inicio declaraciones de sus diputados antiguos, que deben observar y mantener en el cotarro, dieron declaraciones ambiguas, el mismo presidente de la Asamblea, el Dr. Quijano, debe cuidarse de lo que declara, hace mucho daño su descuido, que es lo que es, creo que no reine mala voluntad.