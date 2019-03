En una de sus homilías, el papa Francisco dijo: "Mirar a Cristo ensangrentado en la cruz puede ayudar a superar los momentos de desilusión en el camino de conversión que, incluso, pueden incitar en el alma sentimientos de rechazo a Dios".

Llega la Cuaresma. Recordemos que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había recibido de Dios: el maná cuando les faltaba de comer y el agua cuando les faltaba de beber, mostró su rechazo a Moisés y a Dios cuando llegaron a la frontera de la tierra de Caná y comprobaron que estaba habitada por un pueblo poderoso fuertemente armado.

El pueblo no soportó el viaje, del mismo modo que las personas que comienzan una vida para seguir al Señor, para estar muy cerca de Él, pero llegan a un punto en que las dificultades les parecen insuperables.

Se puede llegar entonces a un momento en que la persona podría decir ¡basta! ¡Yo aquí me quedo y me doy la vuelta! Se piensa, pues, en el pasado con nostalgia: recordando cuanta comida maravillosa comíamos allí, en referencia a la nostalgia que, en un momento concreto, sintieron algunos israelitas de la esclavitud en Egipto.

Puede ocurrir que en Cuaresma podamos pensar de este modo. O concebir la vida como una Cuaresma: siempre hay dificultades; también las consolaciones del Señor como el maná, el agua... Y a pesar de todo, el pueblo de Israel no podía olvidar lo que comían en la mesa de la esclavitud.

Esa tentación que experimentaron los israelitas en el desierto es la misma que puede afectar a cualquier persona cuando quiere seguir al Señor pero siente que le cuesta demasiado. El error, cuando eso sucede, es hablar a espaldas de Dios debido a que se piensa que Dios no le quiere ayudar.

En la escena en que Dios envía unas serpientes que empiezan a morder a los israelitas que habían murmurado contra Él. Moisés intercede por ellos, y el Señor le ordena que haga una serpiente de bronce y que la eleve sobre un asta. Todo aquel que hubiera sufrido la mordedura y mirara la serpiente quedaría curado. Lejos de ser un elemento idolátrico, la serpiente de bronce sobre el asta es un elemento profético: es la figura de Cristo nuestro Salvador sobre la cruz.

Esa es la llave de nuestra salvación, la llave de nuestra paciencia en el camino de la vida, la llave para superar nuestros desiertos: mirar al crucifijo. Mirar a Cristo crucificado.

Por eso, nosotros no hemos de desanimarnos cuando las cosas de la vida se presentan difíciles, costosas, porque hemos de darnos cuenta de que Dios siempre está pendiente de nosotros en todo momento y como padre amoroso, no nos deja luchar solos: acude en nuestra ayuda aunque nosotros no se lo pidamos expresamente.

También, hemos de tener en cuenta que junto a nosotros está la Madre de Dios, que también es nuestra Madre, dispuesta a ayudarnos en lo que necesitemos.

Por eso hemos de acudir a Ella en todo momento, sobre todo cuando la vida se nos puede hacer "cuesta arriba", con relación al trabajo, a los problemas económicos, a la educación de los hijos... Ella nos conseguirá ayuda de su Hijo.