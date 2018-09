Misoginia, poder... y candidatos

¿Qué tienen que ver estos términos entre sí? Pues mucho cuando se trata de conocer a quienes pretenden gobernar un país tan marcado por prácticas misóginas que han derivado –en los últimos meses– en fríos asesinatos de mujeres. Pocas veces nos fijamos en que flamantes políticos encarnan el malévolo espíritu de reducir mujeres por el solo hecho de serlo, mostrando con ello un padecer psicológico que se activa cuando se siente la frustración de no poder someterlas o controlarlas.

La misoginia está asociada a experiencias tempranas de maltrato, casi siempre cuando se han tenido progenitores dominantes que llevan al niño a sentirse mínimo, irrespetado y humillado, llevándolo a fantasear con llegar a tener poder para resarcir sus sentimientos de pequeñez; es la consecuencia de un subconsciente anclado en sentimientos de amor-odio, más que todo hacia la madre.

La violencia temprana puede, en el peor de los casos, generar disociaciones y sentimientos de pequeñez encubiertos con exhibicionismo de grandeza, conductas obsesivo-compulsivas y conflictos de identidad –más que todo a nivel sexual– que causan gran tormento emocional y pueden llevar a reacciones agresivas ante la sola presencia o la voz de una mujer, más cuando se trata de mujeres honestas, exitosas y con mejores credenciales que el agresor, así lo propone la Teoría de la Comunicación Esquizoide, algo que se puede agravar si hay otros desórdenes de personalidad, más cuando el agresor tiene autoridad, situación a tomar en cuenta al momento de "dar poder" a quienes muestran este perfil.

El riesgo de dar poder a hombres misóginos tiene que ver con sus futuros "actos de gobierno", ya que les tocará decidir leyes y políticas para proteger y empoderar a las mujeres –algo que les generará un conflicto emocional– difícil para quienes no reconocen ni respetan a la mujer en todas sus dimensiones y diferencias, o para quienes –odiando a las mujeres– ejercen el poder al estilo fascista.

Se debe estar alerta ante el "androcentrismo" (como en el caso de fórmulas presidenciales solo de hombres), estos pueden tener una visión de Estado en exceso masculina (machista) y frenar decisiones estratégicas para reivindicar los derechos de las mujeres. No se trata de descalificar a nadie en la contienda electoral, sino de advertir que un misógino puede resistirse a políticas de igualdad y equidad de género.

Ya se ha visto agresividad por parte de personajes de nuestra política, la más reciente tiene que ver con lanzar manzanas y gritar a una mujer, desprestigiar candidatas adversarias, chasquear los dedos para que una mujer obedezca y otras más penosas en el ámbito privado pero que se han conocido en lo público.

Se comprende la simpatía hacia un determinado candidato –es una emocionalidad válida–, pero no se debe renunciar a señalar lo que no es bueno en términos de conducta para un posible presidente de la República; recordemos que el poder que vamos a endosar en las próximas elecciones es un poder para cinco largos años; se trata de elegir para avanzar y no para estancar. Hay esfuerzos para equiparar a la mujer, pero se requiere más potencia para continuar en esta ruta; "retroceder ni para agarrar impulso" (como lo dice la sabiduría popular).

Ojalá más profesionales opinen sobre este tema, se requiere la voz de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos; la misoginia es un tema de salud pública y de seguridad humana, por lo tanto es responsabilidad de todos. La participación activa de la ciudadanía –y más que todo de las mujeres– puede contribuir a desnudar lo que para muchos es una simple característica de algunos Millennials.