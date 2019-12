En mi artículo anterior publicado con fecha 24 de Septiembre de los corrientes, titulado "información básica para un modelo de gestión" comentaba que es importante como empresario tomar en cuenta la información histórica, información actual, encuestas y cambios tecnológicos que se hallan sucedido en una empresa; con el principal objetivo de revisar sus planes futuros, objeto de este artículo; así como también diseñar un nuevo modelo, ya que se refiere básicamente a las gestiones que llevara a cabo la empresa en los próximos años; dicha actividad servirá de base para su seguimiento diario, semanal o mensual a fin de ir ordenando el quehacer administrativo de cualquier empresa.

Debemos tomar en cuenta para completar nuestro análisis sobre el modelo de gestión los diferentes niveles de autoridad, Estratégicos, Operativos, y Administrativos que se observan en toda institución, los cuales deben definirse claramente y deben ser orientados al cliente, que es la razón de ser del negocio.

El nivel Estratégico, es el nivel alto de la organización, accionistas, junta directiva, presidente y gerente general; en este nivel es donde se define la visión, la misión y el riesgo empresarial a correrse, los objetivos de , largo, mediano y corto plazo, las estrategias que se pretenden implementar, las políticas del negocio tanto internas como externas.

El desempeño que la empresa llevara a cabo, el tiempo que este activa dependerá de la aceptación de los productos por el cliente, lo cual dependerá de la fortaleza económica con que cuente la institución, que haga posible muchas realidades importantes para la fortaleza de la misma, tales como: posicionamiento de mercado, que nos permita crecer como empresa, bien ya sea abriendo nuevas sucursales, lanzar al mercado nuevos productos, cambiar la imagen, y mejorar la calidad de los productos, diseño de nuevo empaque, lanzamiento de campañas publicitarias, crear o reorientar nuevas rutas de venta, etc

El nivel Operativo, es aquel que se encarga de hacer que las cosas sucedan de acuerdo a los lineamientos definidos estratégicamente, en cuanto a la producción, calidad, y marketing del negocio, estar atentos a la receptividad del producto por el cliente, fortaleciéndola con encuestas periódicas, que garanticen y nos den información fehaciente de lo que esta sucediendo, no dormirse en los laureles es básico y positivo, estar siempre informando que esta pasando al nivel estratégico a fin de que se tomen las acciones correctivas en cuando al producto, personal, inversiones, etc

El nivel Administrativo, se encarga de propiciar y consolidar los planes estratégicos, presupuestos financieros, Estados Financieros, a los cuales debe darse seguimiento periódicamente, usualmente en forma mensual a fin de poder visualizar el rumbo que lleva la empresa, puntualizar las desviaciones y poder corregirlos oportunamente Dichos planes deben elaborarse para 3 años, a fin de que sean reales pues los cambios económicos, políticos podrían distorsionar muchas veces las proyecciones aprobados.

El modelo de gestión empresarial, debe contener la actualización de su portal web; así como dar seguimiento a su solidez económica, cumplimiento de leyes y desarrollar programas de responsabilidad social en el medio donde se desenvuelve la empresa

Un modelo de gestión también se aplica a empresas que están en formación y se debe dar respuesta a muchas preguntas, tales como: que voy a producir, cuál será su costo, cual será su precio de venta, el volumen de producto que debo producir, los recursos financieros con que cuento y si no los tengo donde puedo conseguirlos, que segmento de mercado orientare mi producto, que maquinaria tengo que comprar, que personal tengo que contratar, donde me voy a ubicar, si será posible lograr exportar mi producto, todo ello implica un riesgo que tiene que ser medido de lo contrario puedo fracasar.

Me ha tocado ver a muchos emprendedores que no se cuestionan lo anterior y se dedican solo a producir, sin pensar donde lo voy a vender y a que precio he tratado de ayudarlos, pero considero que la institución idónea para ayudar a los micro y pequeños empresarios es CONAMIPE, a quien desde ya ofrezco mis servicios profesionales.

De manera que tenemos que tener siempre en mente en una entidad ya sea en marcha o en desarrollo un modelo de gestión que nos permita el éxito en su operación. [email protected] mx