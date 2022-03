Moneda virtual convertible; no convertible; centralizadas y no centralizadas

Con el ánimo de aclarar una serie de conceptos sobre diferentes formas de expresiones monetarias modernas, parece pertinente referirnos a las monedas virtuales convertibles y no convertibles; tomando de base un trabajo elaborado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y publicado en 2014, denominado: "Monedas Virtuales – Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT". En dicho documento se clasifican las monedas virtuales en dos categorías básicas: convertibles y no convertibles.

Aunque en el documento se utiliza como sinónimos "no convertible" o "cerrada", y "convertible" o "abierta", debe hacerse énfasis aquí en que la noción de "moneda convertible" no implica, en ningún caso, la convertibilidad ex oficio (por ejemplo, el caso del patrón oro), sino más bien una convertibilidad de facto (por ejemplo, a través del mercado). Por lo tanto, una moneda virtual es "convertible" siempre y cuando haya mercado.

En el documento se refieren a una moneda virtual convertible o abierta, cuando posee valor equivalente en moneda real y puede intercambiarse por dinero real; mientras que la moneda virtual no convertible (o cerrada) son específicas a un dominio o mundo virtual particular, como los videojuegos de rol multijugador en línea, y en virtud de las normas que las regulan, no se pueden cambiar por dinero real (fiduciario, fiat).

Todas las monedas virtuales no convertibles son centralizadas; por definición son emitidas por una autoridad central que establece normas que imposibilitan su conversión; mientras que las convertibles pueden ser centralizadas o descentralizadas.

Las virtuales centralizadas son emitidas por una autoridad administrativa, es decir que, existe una tercera parte que controla el sistema. Un administrador emite la moneda, establece las normas para su utilización, mantiene un libro de contabilidad central de pago, y tiene autoridad para canjear la moneda. La tasa de cambio de una moneda virtual convertible puede ser variable, es decir, determinada por la oferta y la demanda de la moneda virtual, o fija, es decir, fijada por el administrador según un valor establecido, medido en dinero fiat o cualquier reserva de valor del mundo real, como el oro o una cesta de divisas. Según GAFI, en la fecha de publicación de su investigación, la mayoría de transacciones en moneda virtual involucraba monedas centralizadas.

Las monedas virtuales descentralizadas (también conocidas como criptomonedas) son monedas virtuales de código abierto, fundamentadas matemáticamente que funcionan en una red de pares, sin autoridad central encargada de su administración, vigilancia o supervisión.

La criptomoneda se refiere a una moneda virtual convertible descentralizada fundamentada matemáticamente y que está protegida por criptografía, es decir, que incorpora los principios de la criptografía para implementar una economía de la información segura, descentralizada y distribuida.

Las criptomonedas se basan en llaves públicas y privadas para transferir el valor de una persona (individuo o entidad) a otra, y debe ser criptográficamente firmada en cada transferencia. La seguridad, integridad y armonía de los libros de contabilidad de la criptomoneda está garantizada por una red de partes desconfiados que protegen la red a cambio de una compensación (minería).

Finalmente, en diversas fuentes de referencia encontramos decenas de especificaciones de criptomonedas; la mayoría derivadas del Bitcoin (BTC), y utilizan un sistema de prueba de trabajo para validar las transacciones y mantener la cadena de bloques funcionando. Si bien es cierto que el BTC fue el primero en implementar un protocolo para criptomonedas, se tiene conocimiento de un creciente interés en el desarrollo de métodos de pruebas alternativas y posiblemente más eficientes, como sistemas basados en pruebas de participación para aumentar los niveles de seguridad e integridad de estos ecosistemas.