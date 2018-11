Este tema lo considero especialmente importante para los emprendedores, debido a que, como lo he expresado en otras ocasiones, me encanta el auge que en nuestro país están teniendo las iniciativas de emprendedores; pero, de igual manera, me preocupa qué tan favorables pueden ser los resultados de sus proyectos si no los logran monetizar adecuadamente, pues lo que necesitamos son iniciativas exitosas que generen empleo y le aporten crecimiento a nuestra economía y no emprendedores que fracasen en el intento y con ello pierdan sus recursos de tiempo y dinero, y hasta la motivación de seguir persiguiendo su "sueño".

Esta preocupación surge específicamente de mi apreciación de que gran parte de los emprendedores, y quizás también varios de sus patrocinadores, tienen lo que en mercadeo llamamos un enfoque a producto y no un enfoque a mercado. Lo que esto quiere decir es que les resulta suficiente creer que pueden hacer un buen producto para embarcarse en una aventura emprendedora, sin considerar si habrá alguien dispuesto a comprárselos al precio que les haga posible generar utilidades, o sea monetizar su proyecto.

Ignoro si existe un indicador oficial de la tasa de "mortalidad" de los proyectos de los emprendedores, lo que sí puedo observar es la significativa cantidad de nuevos negocios que duran menos de un año, en la zona de alrededor de mi oficina. También evidencio los fracasos, cuando nos solicitan un estudio de mercado para detectar las razones por las cuales un proyecto no ha sido exitoso, incluso este tipo de estudios los he llegado a llamar "autopsias", pues se trata de descubrir de qué se les murió, y generalmente, se mueren porque no hubo suficientes clientes comprando los productos, lo que puede suceder por diversas razones, aquí es útil el esquema de las 4 P: Producto, Precio, Plaza y Promoción para realizar el análisis.

Considero importante aclarar que no solamente los emprendedores fallan en monetizar sus proyectos, también sucede en las empresas que ya tienen cierta trayectoria, pero en estos casos el atenuante es que no llegan a perder dinero, sino que lo dejan de ganar debido a que no logran optimizar el potencial de sus marcas, por falta de estrategias de mercadeo adecuadas. Y es que sucede que pareciera que son pocas las empresas que utilicen métricas realmente estratégicas para evaluar el desempeño de sus marcas en el mercado.

A este respecto, me quiero referir a un indicador que es relativamente nuevo y que complementa el de participación de mercado, el de "participación de billetera", que debe su importancia precisamente a la triste realidad de que en las economías con poco crecimiento los consumidores tienen un poder adquisitivo limitado, lo que provoca que la "pelea" por una parte del mismo en algunos casos se vuelva feroz, en especial cuando estamos en el mercado de productos de gasto discrecional y no presupuestado. Recordemos que lo discrecional es lo que le sobra a un consumidor de su ingreso mensual después de cubrir sus gastos básicos, que generalmente forman parte de un presupuesto, y que puede gastárselo en cualquier deseo o necesidad superflua. Hay que tener en cuenta que son muchos los casos en los que sobra ingreso, sino que por el contrario todavía falta para cubrir los gastos presupuestados.

Por lo tanto, mi consejo para los emprendedores es que por muy enamorados que estén de su idea de negocio no caigan en el error aquel de que "el amor es ciego" y antes de aventurarse, se aseguren de que existen suficientes consumidores dispuestos a abrir su billetera para sacar el dinero (o la tarjeta) para comprar su producto, para que logren monetizar adecuadamente su proyecto. Necesitamos proyectos exitosos, no autopsias...