¿Movida chuca o movida maestra?

Mayo en El Salvador: mes de la madre, del trabajador y del soldado; de los zompopos y las moscas; de las primeras lluvias, los mangos maduros, problemas estomacales (mal de mayo) y, en 2021, movida chuca.

Esta pluma, siempre curiosa, tomó el pulso de severenda movida, y esto es lo que encontró:

Juan el vigilante

¡Ta bueno! Al fin tuvieron los huevos de echar a los mismos de siempre.

Pueblo pensante

En el 92 se firma acuerdo para vivir en libertad, y ahora la estamos perdiendo. Es que no puede haber libertad, sin pesos y contrapesos, sin balance, sin el ying yang. De un solo plumazo, estamos viviendo la versión milenial de Castro, Chávez y Ortega. Una larga y dura pesadilla apenas comienza.

Golondrinos

No se metan en lo que nos les importa. Estamos limpiando la casa de tanta lacra, repiten como lora, y la lorita Pepita agrega: "No olviden a Gallegos".

Empresarios con visión vaso medio lleno

Silencio total, salvo algunas excepciones: Ojalá la nueva asamblea apruebe las leyes que saquen al país adelante, y que nos dejen trabajar. Debo reconocer, la pandemia la han sabido manejar.

Empresarios con visión vaso medio vacío

Ahora sí nos llevó candanga. La movida chuca pavimenta el camino hacia la dictadura, la impunidad al delito, y al hueveo desmedido. ¿Cómo vamos a hacer para juntar la planilla? Por efecto dominó caerán la Corte de Cuentas, el TSE y una nueva constitución que legalice la reelección. Joe Biden please help.

Mi hijo el financiero

Caímos en la lista negra del FMI y eso significa entrar a un callejón financiero sin salida. ¡Eso no se hace cuando le deuda es casi el 100 % de nuestro PIB! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Tres posibilidades, ninguna buena: 1) Dejar a los viejos sin pensión (no me gustan esas bromas). 2) Imprimir colones. 3) Hipotecar el país con los chinos.

Kamala Harris

Prioridad hemisférica # 1 es contener la migración, algo que solo se puede lograr atacando la corrupción y fortaleciendo la democracia. Bukele apunta en la dirección contraria. "Calmala Harris" aconsejan los golondrinos.

Diplomáticos e instituciones (ONU, OEA, UE)

¡Qué domada! Dos horas bostezando por tanta casaca, en vez de estar viendo Luis Miguel. Lo peor es que nos vio la cara. Después de informar que la reunión del 2 de mayo era off the record, nos usa para justificar su movida chuca en cadena nacional. Mejor no hubiéramos aceptado, como el gringo.

Deng Xiaoping

Se nos abrió la puerta al jardín trasero del Imperio. No va a ser barato, pero tenemos que entrar. Ya mandar millón de vacunas y unas ruedas para el puerto. Ahora tocar la deuda de Salvador pagar. Prometo que pupusas voy a importar, los dedos se van a chupar

El futbolero opositor

Se las pongo fácil. Hagamos de caso que los jueces y el fiscal desbancados son el árbitro y Bukele el dueño del equipo quien, por medio de sus representantes, logra que el árbitro no vuelva a pitar, con tal de siempre ganar. Que la FIFA levante bandera le tiene sin cuidado, pues Bukele cuenta con el apoyo de la más grande afición.

La lorita Pepita

¿Por qué llorás, lorita? "Porque la #bancadacyan también desbancó al torogoz por la golondrina".

Menudo lío en el que nos han metido. ¿Usted qué opina? ¿Movida chuca o movida maestra?