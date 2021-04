Muchas preocupaciones

Escribo columnas de opinión desde hace 25 años semanalmente, algunas veces con mayor frecuencia. El momento de escoger el tema es tipificado como el síndrome de la pantalla en blanco, el momento de escoger sobre qué escribir.

Una columna de opinión para ser interesante tiene que ser vigente, sobre temas de actualidad que sean de interés. Eso deja fuera muchos temas interesantes teóricamente y reduce el menú.

En estos días me embarga la frustración de lo difícil de encontrar una agenda interesante que no pase por las acciones de este Gobierno y las preocupaciones que genera.

Desafortunadamente la mayoría de lo que salta es negativo, autoritarismo, irrespeto de los otros poderes del Estado, irrespeto de la ley y la Constitución, evidente nepotismo, notoria falta de idoneidad educativa y en muchísimos de sus funcionarios de ética en su pasado, algunos señalados o procesados, irrespetando a sus electores. El irrespeto es considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los principales valores que garantizan la armonía social: el respeto.

Suma la innecesaria crispación permanente en que el mandatario nos mantiene desde su toma de posesión, en que humilló a los diputados que lo investían, hizo a la Fuerza Armada y a la PNC jurarle lealtad a él y no a la República, violentó unos de nuestros Sagrados Símbolos Patrios, el Escudo Nacional adoptado en 1912, alterando su diseño sin ningún proceso de consulta o legal, sustituyendo lo correspondiente por un círculo de 14 estrellas introduciendo el color negro. Suma a la crispación permanente el constante discurso de insultos, descalificación y ataque a todos los que piensan o pudieran pensar diferente, igualmente el hacer su voluntad con los dineros del pueblo sin respetar autorizaciones necesarias y negándose él y sus funcionarios a rendir cuentas sobre lo gastado, montos, procesos, beneficiarios de las compras de bienes y servicios, precios comparativos y una lista muy larga de lo que puede caer en delitos de corrupción, sobre los que ya hay gran cantidad de señalamientos, interna e internacionalmente, y así puedo seguir ad nauseam, nada nuevo ni que no se escriba constantemente.

No produce satisfacción tener que repetir el tema constantemente, pero con responsabilidad hay que hacerlo, las preocupaciones que despierta su conducta son muy grandes, y ahora que tendrá probablemente el poder absoluto en el país, mucho más.

A través de los años he tratado de ser ecuánime, respetuoso y serio en mis planteamientos, nunca ha tenido una agenda más allá de lo que en mi opinión y conocimiento creo que es bueno para el país, nunca he tenido agenda política partidaria, nunca he tenido una agenda de ensalzar ni de atacar a personas por interés propio o por inquina.

Al poder lo he tratado con respeto pero con objetividad y con rigor en mis citas, investigando suficiente, respetando la identidad de mis fuentes y siempre tratando de verificar sustantivamente contrastando, si la información recibida es o parece ser verdad. En algunos temas la verdad como siempre no es absoluta, en otros especialmente en los muy delicados que involucran malas acciones u omisiones de políticos, quizá la verdad nunca se sabrá completa o simplemente no se sabrá.

Preocupa mucho la confrontación que ha elegido tener Bukele con los Estados Unidos, dependemos tanto de ellos y son tan poderosos, que no tiene sentido ni siquiera considerar no tratar de entenderse por orgullo o capricho.

Se espera que la realidad lo haga recapacitar.