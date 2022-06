Muchos países se dirigen a una recesión

El proceso que ha vivido el mundo entero desde 2020 es parecido al de una montaña rusa. En 2020 todo se fue a pique con la pandemia del covid-19, los cierres extremos que se realizaron en bastantes países condujeron a muchos a recesiones muy fuertes y pocos fueron los que crecieron en ese año. En 2021 se dio el rebote natural al abrirse las economías y se compensó las caídas de 2020, pero en ningún momento cambió la tendencia del crecimiento de largo plazo de las economías. Al inicio de 2022 las economías estaban volviendo a la "normalidad", con grandes problemas en las cadenas de suministro, la inflación ya se había elevado desde el segundo semestre de 2021 y en eso surgió la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual exacerbó los problemas que ya se habían manifestado en 2021.

Desde el último trimestre de 2021 se comenzó a asomar el riesgo de la estanflación, es decir, una combinación muy perniciosa entre un estancamiento económico y una alta inflación. Las economías se desaceleraron rápidamente y los precios pasaron a subir rápidamente. En 2022 se ha acentuado cada vez más la desaceleración económica que en algunos casos puede conducir a que haya países que puedan entrar en recesión en el segundo semestre de 2022 o en las economías más resilientes se especula que la recesión pueda llegar en algún punto de 2023.

El Banco Mundial que en octubre de 2021 era muy optimista sobre las proyecciones de crecimiento de 2022 ha ido ajustando las cifras hacia la baja en enero, abril y junio de este año. En el caso de El Salvador el Banco Mundial había proyectado en octubre del año pasado que nuestro país crecería 4 % en 2022 y ya para junio ha reducido esa proyección a 2.7 %. Lo más probable es que de aquí a fin de año hagan otros ajustes a la baja y no sería raro que se termine proyectando un crecimiento para El Salvador de 2 % en 2022.

Si se considera las cifras más recientes del Indicador de Variación de la Actividad Económica (IVAE) del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña creció en enero 0.94 %, en febrero 1.26 % y en marzo 3.36 %, es decir un promedio de 1.85 % en el primer trimestre de 2022. Lo más probable es que la economía salvadoreña se va a continuar desacelerando en lo que resta del año y por ello se podría proyectar que el crecimiento sea inferior a 2 %, en todo 2022.

Las expectativas que se están manejando a nivel internacional es que vienen tiempos muy difíciles para 2023. En cuanto a la economía de Estados Unidos se maneja que va hacia una recesión y que la duda no es sobre si en realidad va a una recesión o no, sino que cuándo va a entrar en recesión. La Reserva Federal ha expresado que espera hacer un aterrizaje suave y que no entre en recesión la economía norteamericana, pero los analistas consideran que la tardanza que tuvo la Reserva Federal para actuar, subiendo las tasas de interés, ocasionará que el aterrizaje sea más forzoso que lo que está previendo la Reserva Federal.

En la medida que la economía de Estados Unidos se siga desacelerando y que se pueda aproximar a una recesión, el desempleo va a subir del nivel históricamente bajo en el que está, la inflación se espera que pueda dejar de subir y que inicie un lento camino de reducción de la tasa de crecimiento de los precios. Si la economía estadounidense se desacelera más y si el desempleo sube, probablemente se reducirán las exportaciones salvadoreñas hacia ese país y las remesas seguirán con la tendencia a reducirse que han mostrado en los meses de marzo y abril de 2022.

Es importante que las empresas salvadoreñas incorporen este tipo de escenarios en sus proyecciones de ventas y rentabilidad y que el gobierno considere que la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos va a seguir reduciéndose, tal y como ha ocurrido en abril y mayo de 2022. Esto debería hacer al gobierno replantearse el esquema de subsidios generalizados que ha implementado.