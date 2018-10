Muertes y desaparecimientos están entre los aconteceres más nefastos que se viven cotidianamente en nuestro país

Con creciente frecuencia tenemos que preguntarnos: ¿Cómo fue que llegamos a la situación que tanto nos ahoga, y cómo es que a pesar del ahogo angustioso no se ha logrado poner en práctica un método de control que posibilite la búsqueda concreta y suficiente de soluciones que detengan el fenómeno y que lo reviertan? Las dos preguntas van íntimamente enlazadas, y tendríamos que hallarles respuestas integradoras. De manera sintética podríamos decir que llegamos a este punto porque no hubo análisis suficientes de las señales que iban apareciendo en el terreno, y no se ha logrado instalar un método de control correctivo porque ya con el problema encima se le ha querido espantar con manoteos inútiles.

Lo que desde cualquier ángulo que se le mire queda claro sin ninguna duda es que no podemos seguir como estamos. Lo que se halla más en riesgo en las circunstancias actuales es la vida, que es el bien superior con que contamos los seres humanos. Con sólo constatar las cifras, las sensaciones escalofriantes se hacen sentir de inmediato: 2,400 denuncias por personas desaparecidas en 2018 y 2,514 homicidios en el mismo tiempo. Y es posible que, sobre todo en el caso de los desaparecimientos, los números sean mayores, porque mucha gente no se anima a denunciar por temor a represalias de cualquier índole.

Vivimos, en verdad, en inseguridad extrema, y los efectos se manifiestan de las más variadas formas en la cotidianidad de todos. La población en general, con los matices que se quiera, está expuesta a todo tipo de victimizaciones, lo cual atormenta los ánimos, atropella las iniciativas y desactiva los impulsos de superación. Es por todo ello que los salvadoreños hemos desplegado un heroísmo sin precedentes, que se expresa de las más diversas maneras: desde exponerse a los avatares de la migración hasta permanecer en el sitio pase lo que pase.

La institucionalidad política se encuentra entre la espada y la pared, con toda clase de reclamos para que cumpla con la misión fundamental de hacer que el país cambie de rumbo. La lucha contra la criminalidad en todas sus formas es un imperativo inaplazable, que debe impulsarse a fondo con la ley en la mano. Y por eso preocupa que en el ámbito electoral ya se esté volviendo a hablar de "diálogo" con las fuerzas criminales. Hay que pacificar sin violencia, pero sin concesiones.

Hay que hacer cuanto sea necesario para reorientar la dinámica nacional hacia la práctica efectiva de los valores que garantizan el ejercicio pleno de la vida personal y social. Valores como el respeto, la solidaridad, la legalidad, la compasión y la paz deben estar presentes en todos los espacios de la convivencia. Y la promoción de los mismos tiene que lograrse a partir del ejemplo.

Tomemos la debida conciencia de lo que pasa, no para angustiarnos más, sino para poner las energías necesarias al servicio de la recuperación nacional en todos sus aspectos. Los salvadoreños venimos de grandes pruebas que tendrían que servirnos para encarar la presente sin evasivas.