Nunca olvidaré cuando, en el año 2003, el entonces directivo de la Asamblea Legislativa Francisco Merino López, conspicuo exmilitante de ARENA y a la sazón diputado por el PCN, despotricaba contra su propio pasado amenazando con "decirlo todo".

El asunto era sorprendente. Alguien que no solo debía su incursión política a ARENA, sino que gracias a ello había sido vicepresidente de la República, legislador constituyente, ministro del Interior, jefe de fracción, presidente de la Corte de Cuentas y miembro propietario del Consejo Central de Elecciones, entre otros cargos, ahora se permitía el lujo de advertir a su antiguo partido que estaba tentado a revelar las pestes que le "sabía".

Por aquellos días yo era un joven diputado al que provocaban verdadero asco –como todavía hoy– declaraciones tan cínicas. Entonces me atreví a redactar un artículo que titulé "Ética... no me tientes", en un esfuerzo por conseguir que don "Chico" Merino fuera consciente del dilema moral en que se había metido. Porque, bien mirado, el flamante vicepresidente de la Asamblea Legislativa solo podía tomar uno de dos caminos: o dejaba de amagar y cumplía su amenaza, revelando los sucios secretos que decía conocer, o mejor permanecía con la boca callada, en un silencio que a partir de su torpe advertencia le convertía en cómplice.

Francisco Merino no solo optó por el mutismo, sino que evitó volver a tocar el tema. Natural. Hacer hepáticos señalamientos al pasado de un partido al que se ha pertenecido, oreando mugres que también manchan la propia camisa, es un sendero siempre resbaloso en política.

Sin embargo, aunque existan fronteras que el más puro pragmatismo no debiera transgredir, también es cierto que existen personajes dispuestos a hacerlo –y hasta con lujo de presunción– si con ello embadurnan a sus adversarios. Parafraseando a Cervantes, se arriesgan a sacarse los dos ojos con tal que su enemigo se saque uno.

Algún chistoso podrá decir que la conciencia limpia, en política, no es sino prueba de mala memoria. Por desgracia abundan los funcionarios cuyas faltas éticas son proporcionales al tiempo que acumulan en el servicio público. Incluso hay unos, como ciertos diputados actuales, que alargan los epítetos al hablar de conductas ajenas pero evaden las más elementales preguntas sobre sus propios desempeños.

Me llamó la atención, por ejemplo, el incómodo silencio de los miembros de la llamada "Comisión de Sobresueldos" cuando les dije que durante el tiempo que fui diputado no acepté guardaespaldas ni camionetas, ni siquiera motorista. Tampoco hubo quien reaccionara cuando les comenté, de pasada, que me sentía orgulloso de haber devuelto los viáticos que se me habían adelantado por el único viaje al extranjero que consentí en calidad de legislador. Curioso aquel unánime mutismo. ¿A qué se referirán entonces los señores de Nuevas Ideas cuando hablan del "dinero del pueblo"?

Si es verdad, como escribió el Príncipe de Ligne, que "la moral es la higiene del alma", pareciera que no todos están dispuestos a meterse a la bañera, ni para recibir al menos un duchazo. Hay mugres, eso sí, que no se borran con facilidad; peor si manchan la conciencia. Por eso algunos optan por colocarle bozal a su conciencia mientras dura la trayectoria pública, hasta que finalmente se les acaba. ¡Y hemos de compadecerles si les llega la muerte en completa impunidad!