"Papi, ¿por qué las mujeres se casan de blanco?" pregunta Pepito. "Para que combinen con la refri, la lavadora y la cocina", responde Pepote el machote.

Machote de siglo pasado pues, en este milenio, se casan de blanco, por ser sinónimo de la libertad de una paloma.

Así quedó de claro, el domingo pasado, cuando las chicas de Venus celebraron su día, orgullosas de tanta conquista; pero, con grito de batalla por todo lo que falta para nivelar la balanza de un mundo en el que domina la testosterona.

Las salvadoreñas dejaron claro que son la mayoría y aunque en la actual asamblea solo son un tercio juran que el otro año serán mita y mita.

"Siempre y cuando tengan materia gris, manos limpias, ganas de trabajar, y no se peleyen tanto" suplica la lorita Pepita. Cabal, no más diputadas obsoletas que piensan que febrero tiene 30 días.

Cerebro (y ovarios) es la diferencia entre la mujer de este milenio con las tías de Pepito. Cerebro, gracias al cual de sumisas pasaron a empoderadas; de la cocina, a la oficina; de preparar la comida de su marido, a "ay vea qué come, amorcito".

Las de Venus ahora exigen que los de Marte subamos el asiento del chele bocón antes y lo bajemos después de cambiarle agua a la cotorra. Que demos pacha y cambiemos pampers; que vayamos al súper; que no solo toquemos el control y el celular; que cuidadito agarramos patín con los amigotes, etcétera.

"Jeeemmm" expresa mi compadre de Jucuapa, "cómo no van a fregar si sangran cuatro días y ni se marean".

Ahhhh criaturas de Venus, difícil vivir con ustedes, imposible vivir sin ustedes.

Me lo pregunto igual que Arjona: "¿Qué hubiera escrito Neruda / qué habría pintado Picasso/ si no existieran musas como ustedes?/ Mujeeereeeesss... ...No sé quién las inventó/ No sé quién nos hizo ese favor / tuvo que ser Dios/ que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos".

Tania, nuestra hija milenial, no puede creer que los hermanitos de antes recibían la pechuga y las hermanitas la alita; que las mujeres eran educadas como princesas, a la espera de su príncipe azul. Que la cerveza que más vendía era la que más carne enseñaba. Al igual que MD, ella tiene claro que las mujeres reales son las que abren su propio camino.

Dove, una marca cuyo logo es una libre paloma blanca, también entiende a las mujeres reales, las incentiva a valorarse por lo que son, y a sentirse bien, aunque no parezcan modelos anoréxicas.

La Constancia ha dicho ¡basta ya! al maltrato de la mujer, promoviendo el consumo responsable de sus cervezas, e incentivando a que las víctimas de maltrato alcen su voz.

El mundo entero reclama sociedades más balanceadas, con igual peso de cerebros femeninos y masculinos. Sociedades libres de maltrato físico, sexual y psicológico.

Es la era de mujeres de armas tomar, proactivas, sin miedo de expresar lo que piensan, con poder hasta para meter al bote al millonario, y perverso, productor de Hollywood. "Bueno, y qué se hizo Chicas con sus chicas" pregunta la lorita. Si no deja de manosear, ya lo van a topar.

Es la era de hombres que las escuchen, las valoren, las respeten, que no pongan obstáculos en su camino. ¿De acuerdo? "Ummmmm", gime dudoso el compadre.

De acuerdo, Dove: la belleza real está adentro. De acuerdo, MD: las mujeres reales no se educan como princesas. De acuerdo, La Constancia: un rotundo NO a la violencia de género.

Y, par2a celebrar a las damas, cantemos Arjona a todo pulmón: Si habitaran en la luna, habría más astronautas que arena en el mar/ más viajes al espacio que historias en un bar/ no podemos negarlo/ son lo mejor que Dios puso en este lugar... ¡Mujeeereeeesss!