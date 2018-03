Mujeres en cifras

Lee también

En El Salvador por cada 100 mujeres hay 91 hombres. En El Salvador, por cada 100 matriculados en Educación Superior, 54 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en educación superior, 57 son mujeres. En El Salvador por cada 100 graduados en áreas de economía, administración y comercio, 61 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en áreas de salud, 76 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en derecho, 57 son mujeres.En El Salvador, por cada 100 graduados en áreas de arte y arquitectura, 52 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en áreas educación, 68 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en áreas de humanidades, 59 son mujeres. En El Salvador, por cada 100 graduados en áreas de ciencias sociales, 66 son mujeres. Estas son estadísticas del Ministerio de Educación del año 2015.La escolaridad promedio de la mujer es de 6.7 grados. La diferencia con la de los hombres de 0.2 grados menos. En El Salvador, las mujeres no padecen más enfermedades que los hombres, en ambos casos, el 11 % reporta alguna enfermedad, lesión o síntoma. En El Salvador el 23 % de mujeres tiene acceso a seguro médico; la diferencia con los hombres es de 1 punto. En El Salvador el 47 % de mujeres en edad de trabajar son activas y el 53 % son inactivas mientras que la tasa de inactividad del hombre es del 20 %. Estas son estadísticas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC, 2015.La escolaridad de las mujeres económicamente activas a nivel nacional es de 8.4 grados. Las mujeres superan la escolaridad de los hombres en 0.4 grados. En el área urbana, la escolaridad de la mujeres es de 9.3 grados. La escolaridad de la mujer rural es de 6.1 grados; las mujeres rurales superan al hombre en 0.4 grados. Y con esta escolaridad promedio, el 42 % de la población ocupada son mujeres.La remuneración mensual de las mujeres ocupadas a nivel nacional fue de casi $50 menos que los hombres. Las mujeres con mejores salarios promedio mensual laboran en actividades de organismos extraterritoriales (internacionales), la construcción y la administración pública. Las peor remuneradas están en actividades de servicios domésticos y agricultura. Estas son estadísticas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC, 2015.Por grupos ocupacionales, las mujeres mejor remuneradas son las que laboran en la administración pública y le siguen en importancia las profesionales, científicas e intelectuales. Las peor remuneradas son las trabajadoras no calificadas y las operarias y artesanas. La cobertura de seguridad social en las mujeres es superior a la de los hombres en 3 puntos. En condiciones de trabajo infantil (5 a 17 años) se registra un total de 140,700. Las niñas representaron el 27 %. Y de los 796,938 niños, niñas y adolescentes que viven sin uno o sin ambos padres, el 11 % vive sin madre por abandono, migración o muerte. Estas son estadísticas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC, 2015.Los datos estadísticos son fríos pero necesarios, permiten reflexiones alusivas a la mujer que nunca deja de ser mujer con las particularidades propias de este género. Exceptuando el área de tecnología (25 %) y la agropecuaria y de medio ambiente (31 %), las estadísticas educativas muestran una tasa más alta de graduación en la educación superior en las mujeres en todas las áreas del conocimiento.Datos estadísticos del Ministerio de Salud 2015 registraron el 30 % de embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. A diario son 69 niñas y adolescentes las que se embarazan con las implicaciones personales y familiares que esto supone. El tema está mapeado por municipio, con información estadística que diferencia grupos poblacionales de 10-14, 15-17 y 18-19 años. Incluye denuncias por violencia sexual y cobertura escolar. ¿Qué relación hay? ¿A más cobertura escolar menos riesgos de embarazo en niñas y adolescentes? La respuesta no es sencilla, pero la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas (25,132) obliga a preguntar de inmediato ¿qué hacer en la familia? ¿Y en la escuela?Cierro el recuento de estadísticas con el Instituto de Medicina Legal. En 2016, el 10 % de las víctimas de homicidios fueron mujeres.