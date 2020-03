Quizás los momentos más significativos en que se revela el talente guerrero de una mujer es cuando aparecen las dificultades: ya sea en la familia, en su salud o situación económica; o cuando flaquea su fe o su autoestima o carrera profesional o empresarial. Y es aquí cuando el apoyo de otras mujeres guerreras se hace indispensable, porque la cubren con una armadura de amor, amistad complementaria y de ternura en los momentos que flaquea…Nunca es más fuerte una mujer como cuando es apoyada solidariamente por otra… Por algo la famosa escritora inglesa, Jane Austen escribió, al hablar de la amabilidad: "No hay ningún encanto que iguale la ternura del corazón."

Por otro lado, la solidaridad y complementariedad que ha de existir entre las mujeres, que se remonta a la Biblia, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares; no se limita al mismo género sino a ambos géneros, como cuando leemos en el libro del Génesis: "Dios creó el hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer… Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne". (Gen 1,27; 2,24).

Cuando una mujer se coloca la armadura del amor matrimonial, entonces se vuelve invencible el futuro de la familia, porque blinda el amor solidario de la pareja con las promesas que ha dado Dios a quienes le ponen por testigo. De este tipo de relación, de una con uno, y para siempre, se fundamenta la antropología cristiana para aseverar, desde hace más de 2000 años, la igual dignidad del hombre y la mujer. (Cf. Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 8).

La Dra. Gloria Solé Romeo, historiadora, habla de en cambio hacia la colaboración activa entre el hombre y la mujer, precisamente en el reconocimiento de la diferencia misma. "La diferencia vital está orientada a la comunión: en la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no sólo a existir el uno al lado del otro, o juntos, sino el uno para el otro".

El Papa emérito Benedicto XVI escribió sobre las raíces del conflicto inicial para que la mujer guerrera no se deje engañar: "El pecado original supuso una ruptura de la armonía inicial, y la pérdida de la igualdad, del respeto y el amor entre hombres y mujeres…La antropología bíblica sugiere afrontar desde un punto de vista relacional (no competitivo ni de revancha) los problemas que a nivel público o privado suponen la diferencia de sexos…La defensa y promoción de la idéntica dignidad y de los valores personales comunes deben armonizarse con el cuidadoso reconocimiento de la diferencia y la reciprocidad". El cristianismo condena cualquier violencia e irrespeto contra la mujer (físico, síquico, sicológico o verbal)

El Papa Francisco comenta: "La imagen de Dios es la pareja matrimonial, el hombre y la mujer, los dos. No solamente el varón, el hombre, no sólo la mujer, no, los dos. Y ésta es la imagen de Dios: es el amor, la alianza de Dios con nosotros está allí, está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Y esto es muy bello, es muy bello. Somos creados para amar, como reflejo de Dios y de su amor…. Algunas veces yo he dicho aquí que una cosa que ayuda tanto en la vida matrimonial son tres palabras… Tres palabras que se deben decir siempre, tres palabras que tienen que estar en casa: "permiso, gracias, disculpa" (AUDIENCIA GENERAL, 2/04/14)

De esta reflexión quiero tomar pie para felicitar a todas las mujeres en el dia y mes dedicado a ellas, para que nunca dejemos sin ayudar a una mujer a quien veamos en momentos difíciles y que nos alegremos de los éxitos de aquellas mujeres que han logrado sus sueños, así como que acompañemos a quienes están en situaciones de dolor con el mejor regalo del mundo: las oraciones y una amistad sincera. Es entonces, cuando le ayudamos a las demás a descubrir y revelar su vocación de guerreras, reconociendo la realidad más profunda sobre el carácter personal de hombres y mujeres, creados a imagen de Dios, con igual dignidad y complementariedad física, psicológica y ontológica, para que nunca permitan faltas de respeto ni situaciones de violencia. Solo la verdad permite empodérarnos unas a otras.