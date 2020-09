Mundo, ¿espacio físico o forma de funcionar?

Poco a poco se ha ido generalizando un concepto peyorativo del mundo en que vivimos. Mucha gente con principios y valores ha ido tomando distancia de las cosas de este mundo y, más grave aún, hombres y mujeres con evidentes dones para el ejercicio de liderazgos han renunciado a ejercerlos. Una de las razones de esto podría ser la falsa interpretación que se ha hecho de la palabra kosmos que se traduce por "mundo" en el Nuevo Testamento, la cual para muchos es sinónimo de lugar físico, o peor aún, de un lugar del que hay que procurar salir.

Sin embargo, en el Antiguo Testamento constatamos que Dios otorga poca importancia a los lugares físicos determinados, Él no se compromete con ningún lugar específico, ni está apresurado en hacerse construir un templo, más bien expresa: "El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?" (Is.66.1). Esto mismo encontramos en la respuesta que da Jesús a la mujer samaritana quien, después de reconocerle como profeta, le pregunta sobre el lugar indicado para adorar, y Él le hace ver que lo importante no es el lugar sino la forma de hacerlo, en espíritu y en verdad.

En las cartas de Pablo también encontramos la palabra mundo, pero hay que considerar que estas cartas iban dirigidas a gente de cultura griega, para quienes mundo (kosmos) significaba "orden y belleza", de ahí se deriva la palabra "cosmético". Por lo tanto, Pablo no podía haberles invitado a salir de un lugar que los griegos consideraban bello y ordenado, sino más bien les exhortaba a no adoptar su forma de funcionamiento. Así lo expresa: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta" (Rom. 12.2).

Por su parte, Jesús nunca dijo que su Reino no tiene que ver con este mundo, lo que dice es que no salió o no tiene sus raíces en este mundo –ek tou kosmou en griego–, y por tanto funciona diferente. Así, sin retirarnos del mundo y manteniendo nuestro accionar dentro de un marco ético, debemos utilizar nuestros dones para realizar eso para lo cual fuimos capacitados, y poder así mantener ordenado y bello el lugar que Dios nos dio para vivir. En otras palabras, estamos llamados a establecer su Reino en este mundo, para lo cual Dios repartió dones a hombres y mujeres con el fin de ejercer todo tipo de liderazgos, incluyendo los del ámbito político.

Muchos se han tomado en serio esta tarea, sin embargo, otros, por ignorancia o por interés, no le han dado la importancia debida al ejercicio de la función pública, propiciando con ello la llegada de gobernantes sin dones ni capacidades, y algunos casos carentes de comportamiento ético.

Considero personalmente que es urgente poner nuestra vocación al servicio de los demás, utilizando los dones recibidos como camino de realización personal y para el engrandecimiento de nuestra nación, no olvidando que esta tarea requiere el espíritu del joven David quien, ante la amenaza filistea, expresa a sus compañeros de armas y al rey Saúl: "¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá y peleará contra este filisteo" (1Sam. 17. 26 y 32).